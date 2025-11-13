美政府關門43天終落幕 川普正式簽署短期撥款法案

美國總統川普12日在白宮橢圓形辦公室，正式簽署短期撥款法案，結束長達43天、美國史上最長的政府關門僵局。（美聯社）

美國總統川普已於12日晚間正式簽署一份短期撥款法案，為長達43天、已對聯邦雇員造成財務壓力、旅客滯留機場並導致部分地區食物銀行大排長龍的史上最長政府關門僵局，劃下句點。

美聯社報導，這份終結僵局的法案，源於8名溫和派民主黨參議員與共和黨達成的妥協，但其中一項附加條款卻引發眾院兩黨的共同批評。該條款允許參議員在其電子紀錄遭聯邦機構搜查時，可對政府提起訴訟並要求高達50萬美元的賠償。對此，眾院議長強生（Mike Johnson）罕見地表示，他對此條款「非常憤怒」，並承諾將在下週推動新法案將其廢除。

對民主黨而言，這份協議是一次苦澀的妥協。他們最核心的訴求、延長「歐巴馬健保」（Affordable Care Act）中即將到期的強化版稅收抵免，最終未能被納入法案。眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，民主黨不會放棄，並誓言「這場戰鬥還沒結束，我們才剛開始。」

值得注意的是，法案內容包含了對聯邦雇員的關鍵保障。根據條文，川普政府自關門以來對聯邦雇員的解雇行動將被逆轉，並保障所有雇員在政府重開後將獲得補發薪資。此外，農業部的撥款也獲得保障，確保糧食券等關鍵食物援助計畫在本財政年度內不會再受威脅。

在眾院最終表決前的辯論中，兩黨仍激烈交鋒。議長強生指責民主黨綁架政府，「他們明知會造成痛苦，卻仍執意為之。」民主黨議員麥高文（Jim McGovern）則反擊，共和黨先前急於通過富人減稅，現在卻讓需要健保的美國家庭「在風中飄搖」。

報導指出，此次法案僅將大部分政府資金延長至明年1月30日，屆時兩黨恐將再次面臨新的攤牌。

