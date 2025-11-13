為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    射殺人類作樂！義大利驚爆富人砸錢「戰爭旅遊」還加價狙擊孩童

    2025/11/13 13:39 即時新聞／綜合報導
    波士尼亞戰爭期間，一名波士尼亞士兵和一些平民，在塞拉耶佛遭到塞爾維亞狙擊手射擊。（法新社資料照）

    波士尼亞戰爭期間，一名波士尼亞士兵和一些平民，在塞拉耶佛遭到塞爾維亞狙擊手射擊。（法新社資料照）

    義大利米蘭檢察機關近日對上百名富豪展開調查，這些人被指控於1990年代波士尼亞戰爭期間高價買通軍方，前往塞拉耶佛（Sarajevo）參加所謂的「狙擊手旅行團」（sniper safaris），隨機射殺當地平民為樂，甚至還「加錢」射殺孩童。

    綜合媒體報導，1992年至1996年間，波士尼亞和赫塞哥維納（Bosnia-Herzegovina）宣布從南斯拉夫獨立後，該國首都塞拉耶佛被反對獨立的塞爾維亞部隊包圍，持續遭受砲擊和狙擊手攻擊，在長達4年的殘酷圍城期間，超過1萬人喪生。

    狙擊手是塞拉耶佛被圍困期間最令人恐懼的存在之一，他們會隨機向街上的行人開槍，就像玩射擊遊戲或狩獵一樣。據稱，有一些義大利等國籍的人藉此機會買通隸屬於軍隊領袖卡拉季奇（Radovan Karadžić）所率塞族軍的士兵，前往塞拉耶佛周邊山區，以取樂為目的對平民展開「獵殺行動」。卡拉季奇在2016年在海牙因種族滅絕及其他反人類罪，被判處40年徒刑。

    此案由米蘭記者兼作家加瓦澤尼（Ezio Gavazzeni）揭發，他提交一份長達17頁的刑事檢舉，並獲得前塞拉耶佛市長卡里奇（Benjamina Karić）的支持。

    加瓦澤尼形容這是一場由「極其富有」且熱衷武器的人，所進行的「獵殺人類」活動；報告指出，「總數至少有100人」參與這項行為，其中義大利人支付了「大筆金錢」，按現今幣值計算高達10萬歐元（約新台幣370萬），而殺害男性、女性或兒童的價碼各有不同。

    在此之前，類似指控曾多次出現，但這次由加瓦澤尼收集的證據，包含一名波士尼亞軍事情報員的證詞，正由義大利檢察官進行審查，涉及的罪名是謀殺。目前檢方並未公開嫌疑人名單，但若指控成立，恐觸及國際法上的戰爭罪與反人道罪。

