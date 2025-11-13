為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本《新網球王子》快閃店人潮爆滿 整理券「落選」惹怒粉絲

    2025/11/13 12:27 即時新聞／綜合報導
    對於商家臨時決定因人潮過多，發放「落選」整理券，多數粉絲不認可。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    對於商家臨時決定因人潮過多，發放「落選」整理券，多數粉絲不認可。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    正如《鬼滅之刃》的《鬼滅百景》天天人潮擠爆信義區、《鏈鋸人》電影一發特別款海報出現夜排人潮，日本於11日開始舉辦的《新網球王子快閃店～2025年秋季～》也吸引超出預期的粉絲前往，而官方為控制人潮所發放的整理券，卻無預警發文公告當中含有「落選」，在社群平台炎上。

    おたくま経済新聞》報導，《新網球王子》是一個有眾多忠實粉絲的IP，主辦單位一開始就可以預想到會人潮踴躍，並在官方X發文表示，活動首日會在3點多發放整理券，如果想要拿到入店整理券，請在4點前領取號碼牌；然而在30分鐘後，官方更新說詞，改成因為人潮超出預期，因此會發放「落選」的整理券，此舉動引惹怒粉絲。

    據了解，由於喜愛《新網球王子》的中國粉絲也不在少數，只要有快閃店，會出現許多中國代購黃牛，因此有粉絲建議入店應該要「答出5間學校的名稱」才能確定是真的粉絲，而不是轉賣黃牛，或是商家應該要隨便出與《新網球王子》有關的題目，至少答對3題才能拿整理券，而不是無差別發放「落選」，這對滿心期待的忠誠粉絲很不公平。

