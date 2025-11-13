遭熊突襲咬臉打斷鼻 日本80歲老獵人揭極限反殺過程

日本80歲老獵人受訪時，透露這段遭熊襲的驚悚過程。（圖擷自TBS NEWS YouTube）

日本新潟一名80多歲獵人昨（12日）接獲熊出沒情報，前往目擊地點巡邏時遭熊突襲咬傷，負傷的狀況下仍將熊擊斃，引發外界熱議。這名獵人受訪時透露這段驚悚過程。

綜合日本媒體報導，新潟新發田市昨發生一起熊襲事件，80多歲老獵人在遭到熊攻擊的情況下仍將熊擊斃，這名獵人受訪揭露這段驚悚過程；臉部纏著紗布甚至仍有血水滲出的老獵人表示，當天上午接獲熊出沒情報，前往目擊地點巡邏時，發現熊的蹤跡，他下車觀察等候支援時，熊突然撲向他。

這頭約150公分的成年熊跳到他身上咬他的臉，還打斷他的鼻子；老獵人回憶到，雖然下車時持槍，但是還沒裝填子彈，「而且當時的位置也不允許我開槍」；記者詢問，你那時候很害怕嗎？老獵人指出，當下他並不感到恐懼，心裡只有無論如何都必須除掉牠的念頭，在負傷狀態下還是裝填好子彈，擊斃了這頭熊，除了臉部受創外，腿部也被抓傷。

妻子心疼表示，聽到消息時心頭一震，完全說不出話來，好在丈夫傷勢沒有生命危險；被問說還會再從事相關活動嗎？已經有60年狩獵經驗的老獵人強調：「如果有人請求，他就會出動。」

