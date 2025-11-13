為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遭熊突襲咬臉打斷鼻 日本80歲老獵人揭極限反殺過程

    2025/11/13 11:48 即時新聞／綜合報導
    日本80歲老獵人受訪時，透露這段遭熊襲的驚悚過程。（圖擷自TBS NEWS YouTube）

    日本80歲老獵人受訪時，透露這段遭熊襲的驚悚過程。（圖擷自TBS NEWS YouTube）

    日本新潟一名80多歲獵人昨（12日）接獲熊出沒情報，前往目擊地點巡邏時遭熊突襲咬傷，負傷的狀況下仍將熊擊斃，引發外界熱議。這名獵人受訪時透露這段驚悚過程。

    綜合日本媒體報導，新潟新發田市昨發生一起熊襲事件，80多歲老獵人在遭到熊攻擊的情況下仍將熊擊斃，這名獵人受訪揭露這段驚悚過程；臉部纏著紗布甚至仍有血水滲出的老獵人表示，當天上午接獲熊出沒情報，前往目擊地點巡邏時，發現熊的蹤跡，他下車觀察等候支援時，熊突然撲向他。

    這頭約150公分的成年熊跳到他身上咬他的臉，還打斷他的鼻子；老獵人回憶到，雖然下車時持槍，但是還沒裝填子彈，「而且當時的位置也不允許我開槍」；記者詢問，你那時候很害怕嗎？老獵人指出，當下他並不感到恐懼，心裡只有無論如何都必須除掉牠的念頭，在負傷狀態下還是裝填好子彈，擊斃了這頭熊，除了臉部受創外，腿部也被抓傷。

    妻子心疼表示，聽到消息時心頭一震，完全說不出話來，好在丈夫傷勢沒有生命危險；被問說還會再從事相關活動嗎？已經有60年狩獵經驗的老獵人強調：「如果有人請求，他就會出動。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播