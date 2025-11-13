成本飆至3.69美分 美國停產232年歷史「1分錢硬幣」

美國已於12日正式停止生產流通版的1分錢硬幣，結束其長達232年的歷史。（法新社）

美國12日正式鑄造最後1枚流通版「1分錢硬幣」（penny），為其長達232年的生產歷史劃下句點。此舉旨在節省政府開支，因其製造成本已遠高於面額。

據法新社報導，最後1枚流通版1分錢硬幣，於費城鑄幣廠由美國財政部財務長畢奇（Brandon Beach）親手壓製完成。美國鑄幣局代理局長麥克納利（Kristie McNally）在聲明中表示：「儘管大眾流通版的生產於今日告終，但1分錢硬幣的傳奇將永存。」

請繼續往下閱讀...

此次停產的主要推動者為現任總統川普。他於今年2月便已公開呼籲財政部停產，並在其「真實社群」平台發文批評：「長久以來，美國鑄造一分錢硬幣的成本，實際上已超過2美分。這實在太浪費了！」根據鑄幣局最新數據，每枚1分錢硬幣的生產成本已飆升至3.69美分。

美國的1分錢硬幣源於1792年的《鑄幣法案》，早期為純銅材質，現今則改為體積較小的鍍銅鋅，賦予其「紅分」（red cent）的俗稱與色澤。鑄幣局強調，目前市面上流通的約3000億枚硬幣，仍將是法定貨幣，可繼續使用。

報導指出，關於停產1分錢硬幣的成本效益辯論在美國由來已久，過去國會數次相關的立法嘗試均告失敗，使此次由行政部門推動的停產決策更具歷史意義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法