為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    成本飆至3.69美分 美國停產232年歷史「1分錢硬幣」

    2025/11/13 11:10 編譯陳成良／綜合報導
    美國已於12日正式停止生產流通版的1分錢硬幣，結束其長達232年的歷史。（法新社）

    美國已於12日正式停止生產流通版的1分錢硬幣，結束其長達232年的歷史。（法新社）

    美國12日正式鑄造最後1枚流通版「1分錢硬幣」（penny），為其長達232年的生產歷史劃下句點。此舉旨在節省政府開支，因其製造成本已遠高於面額。

    據法新社報導，最後1枚流通版1分錢硬幣，於費城鑄幣廠由美國財政部財務長畢奇（Brandon Beach）親手壓製完成。美國鑄幣局代理局長麥克納利（Kristie McNally）在聲明中表示：「儘管大眾流通版的生產於今日告終，但1分錢硬幣的傳奇將永存。」

    此次停產的主要推動者為現任總統川普。他於今年2月便已公開呼籲財政部停產，並在其「真實社群」平台發文批評：「長久以來，美國鑄造一分錢硬幣的成本，實際上已超過2美分。這實在太浪費了！」根據鑄幣局最新數據，每枚1分錢硬幣的生產成本已飆升至3.69美分。

    美國的1分錢硬幣源於1792年的《鑄幣法案》，早期為純銅材質，現今則改為體積較小的鍍銅鋅，賦予其「紅分」（red cent）的俗稱與色澤。鑄幣局強調，目前市面上流通的約3000億枚硬幣，仍將是法定貨幣，可繼續使用。

    報導指出，關於停產1分錢硬幣的成本效益辯論在美國由來已久，過去國會數次相關的立法嘗試均告失敗，使此次由行政部門推動的停產決策更具歷史意義。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播