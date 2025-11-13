祕魯巴士車禍墜山溝 至少37死25傷

秘魯21日凌晨發生交通事故，1量載有60名乘客的巴士墜入山溝，造成至少37人死亡和數十人受傷。（美聯社）

秘魯21日凌晨發生交通事故，1量載有60名乘客的巴士墜入山溝，造成至少37人死亡和數十人受傷。

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，事發地點位於秘魯南部阿雷基帕（Arequipa）。當時正從卡拉韋利省（Caravel）的查拉鎮（Chala）開往阿雷基帕（Arequipa）的巴士，在彎道處與1輛皮卡車相撞，隨後衝出路面，墜入200多公尺到奧科尼亞河（Ocoña River）岸邊。

事故現場照片顯示，損毀的巴士位於陡峭的山溝底部。巴士車窗完全破碎，車身嚴重受損，車頂也坍塌。

阿雷基帕衛生局長奧波爾托（Walther Oporto）表示，事故現場有36人死亡，另有1人在醫院去世。衛生官員補充，包括3名未成年人在內的25人正在醫院接受治療。

2名司機都在事故中倖存下來，目前皮卡車司機已被拘留，事故調查正在進行中。

值得注意的是，秘魯巴士事故十分頻繁，尤其是在夜間和山區公路。事故原因通常是路況差、車速過快和缺乏安全標誌。祕魯官方數據顯示，2022年有超過3300人死於交通事故。

