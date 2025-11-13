兩黨皆輸！ 美史上最長政府關門落幕 經濟損失110億美元

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）12日在國會山莊發言。聯邦眾議院當日通過短期撥款法案，結束了長達43天、美國史上最長的政府關門僵局。（美聯社）

據美聯社13日分析報導，在美國聯邦眾議院12日晚間投票通過短期撥款法案後，美國史上最長的政府關門僵局終於告終，但這是一場幾乎沒有贏家的政治鬥爭。民主黨未能爭取到其核心的健保補貼條款，而民調顯示，掌控華府的共和黨也未能逃脫民意的指責。

參院附加條款惹怒眾院

報導指出，此次關門的根本原因，在於民主黨堅持要求延長「歐巴馬健保」（Affordable Care Act）中一項即將到期的強化版稅收抵免。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）警告，若不延長，數百萬美國人的健保費用「將在轉瞬之間翻倍」。然而，共和黨拒絕將此議題與預算法案綑綁，參院共和黨領袖圖恩（John Thune）反控民主黨「為了黨派要求而綁架政府」。

在這場究責遊戲中，沒有任何一方是贏家。根據美聯社與美國全國公共事務研究中心（AP-NORC）的民調，約6成美國人認為總統川普與國會共和黨應為關門負起主要責任，但同時也有54%的民眾認為國會民主黨難辭其咎。川普本人也承認，在11月4日的地方選舉中，政府關門是導致共和黨表現不佳的「負面因素」。

報導分析，參院領袖舒默在黨內進步派的巨大壓力下，採取了比過往更強硬的立場，拒絕輕易妥協。然而，共和黨最終選擇繞過舒默，直接與8名溫和派民主黨參議員達成協議，共同提出了一份能獲得60票支持的短期法案，從而打破僵局。此舉也凸顯了民主黨內部的路線分歧。

這場長達43天的僵局，對數百萬美國民眾造成了實質傷害。聯邦雇員錯過了薪資發放，全國旅客因航班延誤或取消而行程受阻，而糧食券（SNAP）計畫的中斷，更導致民眾在節日季前被迫湧入食物銀行。國會預算辦公室（CBO）估計，此次關門造成了約110億美元（約新台幣3419億元）的永久性經濟損失。

共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員莫蘭（Jerry Moran）警告，此次事件的傷害已超越國內層面。他表示：「這種失能不僅傷害國內選民與經濟，更向世界傳遞了危險訊息。它向我們的盟友表明，我們是一個不可靠的夥伴；並向我們的對手暗示，我們內部無法團結合作，來履行國會最基本的職責。」

