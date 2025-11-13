為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    女乘客火車上睡著遭性侵 警方公布監視器畫面抓狼

    2025/11/13 11:15 即時新聞／綜合報導
    英國警方公布性侵嫌犯長相，呼籲大眾提供相關線索。（擷取自British Transport Police/官網）

    英國警方公布性侵嫌犯長相，呼籲大眾提供相關線索。（擷取自British Transport Police/官網）

    英國一名女子日前搭乘愛丁堡（Edinburgh）開往伍爾弗漢普（Wolverhampton）頓列車時，竟在睡夢中遭陌生男子性侵。英國交通警察局（BTP）近日公布監視器畫面，呼籲社會大眾協助辨識涉案男子，盼儘速將嫌犯繩之以法。

    綜合外媒報導，英國交通警察局11日表示，案件發生於10月23日上午9時許，受害女子當時在列車上睡著，醒來時發現身旁男子正在對她性侵。男子事後於伍爾弗漢普頓車站下車離去。監視器影像顯示，嫌犯為一名年長白人男子，穿著黑色T恤、藍色牛仔褲與白色鞋子。

    英國交通警察局呼籲，若有民眾認出畫面中的男子，請盡快提供線索。可透過簡訊傳送至61016或撥打0800 40 50 40，並註明案件編號「2025年10月23日第221號」。亦可匿名致電滅罪熱線（Crimestoppers）0800 555 111提供資訊。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

