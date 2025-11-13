為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    戰狼氣瘋！央視諧音辱罵高市早苗「搞事」滿嘴噴糞、腦袋被驢踢

    2025/11/13 11:37 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引起中共強烈反彈。（法新社資料照）

    日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引起中共強烈反彈。（法新社資料照）

    日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中共怒火，繼中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」後，官媒接力發表措辭粗暴文章，北京疑火上澆油，12日放任央視旗下新媒體「玉淵譚天」以破口大罵方式，批評高市「搞事」，甚至侮辱她「滿嘴噴糞」「腦袋被驢踢了」。

    玉淵譚天在中國多個網路平台發布《搞事的高市》一文，在微博發布該文時，還特別標註「奉勸搞事早苗不要滿嘴噴糞」、「莫非高市早苗的腦袋被驢踢了」；文章稱，縱觀高市早苗的政治生涯，「她就是靠類似『台灣有事就是日本有事』這種『博人眼球的言行』上位的。」「高市，很擅長搞事。」

    文章認為，高市早苗政府的政權基礎搖擺，在此局面下，高市需要「破局」，炒作台灣問題似乎是一種路子。「高市早苗一邊尋求大幅增加防衛預算，一邊將台灣問題和日本存亡掛鉤。這些表態，不僅是一次言辭冒進的發言，更是高市早苗精心設計的政策鋪墊：一方面穩住弱勢政權，另一方面為擴充軍費鋪路。」

    文章最後直指，「對於高市早苗這樣一個愛搞事的政客而言，除了算計之外，得多些算大帳的考量。再如此毫無底線地『滿嘴噴糞』，高市恐怕要付出代價了！」

