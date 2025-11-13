為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國史上最長政府關門落幕！眾院通過短期預算法案 送交川普簽署

    2025/11/13 10:00 編譯陳成良／綜合報導
    美國史上最長政府關門結束，美眾院通過預算法案，川普將簽署重開政府。（法新社資料照）

    美國史上最長政府關門結束，美眾院通過預算法案，川普將簽署重開政府。（法新社資料照）

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦眾議院於12日晚間以222票對209票，通過了一項短期撥款法案，為長達43天、美國史上最長的聯邦政府關門僵局正式劃下句點。該法案在參議院通過後，已送交總統川普簽署，聯邦政府將重新開門運作。

    然而，這份旨在化解危機的法案，卻因一項由參議院在最後一刻加入的爭議性條款而蒙上陰影。該條款允許參議員若其電話紀錄遭司法部調閱，可對政府提起訴訟並要求賠償。對此，眾院議長強生（Mike Johnson）罕見地公開表示，他對此條款感到「震驚且憤怒」，並承諾眾院共和黨將在下週提出獨立法案，將其廢除。

    與此同時，民主黨內部也出現裂痕。由於法案未能確保「歐巴馬健保」（Affordable Care Act）的關鍵補貼得以展延，部分進步派眾議員公開將矛頭指向參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），認為他未能團結黨內力量，甚至有議員公開呼籲他應為此下台。

    此次長達六週的政府關門，對民生造成顯著衝擊。聯邦航空總署（FAA）因航管人員無薪工作導致人力短缺，一度造成全美單日超過900架次航班被取消。交通部表示，隨著政府重開，航班狀況正逐漸穩定。此外，近4200萬領取糧食券（SNAP）的民眾，其補助發放仍處於不確定狀態，有待農業部在政府恢復運作後發布新的指導方針。

    根據白宮發布的公開行程，總統川普預計將於12日晚間9點45分（台灣時間14日上午10點45分），在橢圓形辦公室透過鏡頭公開簽署這份撥款法案。此舉將象徵性地宣告，這場創紀錄的政治僵局正式告終，但新的府會鬥爭恐將隨即展開。

