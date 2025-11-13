美國情報機構：以色列士兵疑強迫巴勒斯坦人充當「人肉盾牌」

2名前美國官員透露，以色列官員談論了該國部隊是如何將巴勒斯坦人送入加薩的龐大地道中，疑似強迫非戰鬥人員充當人肉盾牌。示意圖。（歐新社資料照）

路透報導2名前美國官員透露，華府去年接獲的情資顯示，以色列官員談論了該國部隊是如何將巴勒斯坦人送入加薩（Gaza）的龐大地道中，疑似強迫非戰鬥人員充當「人肉盾牌」（Human shields）。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩建造了延伸數百公里的地道網絡，以色列政府認為當中可能埋有致命炸藥。

2名官員表示，情資立即與白宮共享，並在前美國總統拜登（Joe Biden）執政的最後數週交由情報部門進行分析。國際法明文禁止在軍事行動中強迫非戰鬥人員充當人肉盾牌，此舉被視為犯下戰爭罪。

報導稱，情報引發了白宮和美國情報界質疑，拜登政府急欲釐清人肉盾牌戰術是否被廣泛應用，及以色列士兵是否聽從軍事高層發布的命令行事。2名不願具名的前美國官員並未證實「巴勒斯坦人」指的是囚犯還是平民。

報導指出，華府最終認定相關證據無法證明以色列犯下戰爭罪，美國得以繼續向以國提供武器和情報援助。部分前美國官員澄清，拜登政府收到的大量情報僅僅描述了加薩的個別事件，並不代表以色列的整體做法或政策。

以色列國防軍（IDF）發布聲明強調，嚴格禁止部隊將平民用作人肉盾牌，或以任何方式脅迫其參與軍事行動。聲明還稱，軍事警察刑事調查部門正在調查「涉及巴勒斯坦人參與軍事任務的嫌疑」。

此前多家外媒均曾報導，哈瑪斯利用巴勒斯坦平民充當人肉盾牌，頻頻將武裝份子安插在醫院等民用設施當中。

以色列政府統計，哈瑪斯於2023年10月7日發動的突襲行動中，劫持了251名人質，並造成1200人死亡；巴勒斯坦衛生官員則稱，以色列的報復攻擊已造成近6萬9000名巴勒斯坦人身亡。

