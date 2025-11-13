批行為越過紅線！ 以色列總統譴責西岸襲擊事件

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）12日對約旦河西岸發生的暴力事件進行譴責。（路透）

數十名蒙面以色列定居者11日襲擊約旦河西岸巴勒斯坦村莊貝特利德（Beit Lid）和代爾沙拉夫（Deir Sharaf），縱火焚燒車輛和其他財產，並與以色列士兵發生衝突。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）12日對此事件進行譴責。

根據《美聯社》報導，赫佐格12日表示，襲擊事件令人震驚且性質嚴重。他指出少數肇事者犯下的暴力行為越過了紅線，並強調所有國家機關都必需採取果斷行動，根除這種現象。

赫佐格此番強硬表態，為色列高級官員此前對定居者暴力行為的低調批評增添罕見色彩。赫佐格職位主要意義在於為國家建立道德標竿並凝聚團結力量。

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）也進行譴責，稱軍方絕不容忍少數犯罪分子玷污守法民眾的名聲。

扎米爾說，軍方致力於制止定居者的暴力行為，並補充定居者行為違背以色列的價值觀。

另外以色列12日重新開放了通往加薩北部的1個過境點，該過境點已關閉2個月，聯合國官員對此表示歡迎。

自10月10日起，援助物資已經由加薩南部和中部的2個過境點運入加薩。但聯合國官員稱，以色列自停火後向加薩運送人道援助的速度仍不夠快。

