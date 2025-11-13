拿破崙「滑鐵盧」敗逃時遺失 鑽石胸針1.3億天價售出

拿破崙在「滑鐵盧戰役」中逃亡時遺失的一枚鑽石胸針，12日在拍賣會中以超過350萬瑞士法郎（約新台幣約1億3636萬元）的價格售出。（歐新社）

法國皇帝「拿破崙」的歷史事蹟最近因羅浮宮竊案而再度受到關注，國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）12日在瑞士日內瓦的一場拍賣會中，就有拿破崙珍寶售出。蘇富比指出，拿破崙在「滑鐵盧戰役」中敗逃時遺失一枚鑽石胸針，12日在拍賣會中以超過350萬瑞士法郎（約新台幣約1億3636萬元）的價格售出。

根據《美聯社》報導，蘇富比表示，這枚鑽石胸針是在拿破崙的私人物品中發現的，這些物品當時放在馬車裡，而拿破崙和他的軍隊在逃離英國威靈頓公爵（Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington）和普魯士元帥布呂歇爾（Gebhard Leberecht von Blücher）的兩軍夾擊時，馬車被困在了泥濘道路上。

這枚胸針也可作為墜飾佩戴，胸針中央鑲有一顆重逾13克拉的橢圓形鑽石，周圍則環繞著多顆切割較小的鑽石。在過去兩個多世紀中，這枚鑽石胸針一直是普魯士王室霍亨索倫家族的傳家寶之一，蘇富比並未透露賣方身份，只透露買家是一位「私人收藏家」。這枚胸針在拍賣前估算的最高價為20萬瑞士法郎，不過拍賣落槌價為285萬瑞士法郎，加上手續費與其他費用後，最終以350萬瑞士法郎售出，遠超過拍賣前預估。

此外，在此次拍賣會中還有一顆重達132克拉以上的綠柱石，據傳拿破崙曾在1804年的加冕典禮上佩戴過，最終該珠寶以83.8萬瑞士法郎（約新台幣3264萬元）落槌，遠超拍賣前估算價格的17倍以上。

一名鑽石專家表示，此次拍賣會之所以更具吸引力，與上個月巴黎羅浮宮遭竊的拿破崙珠寶事件有關，「考量到近期羅浮宮失竊案，以及這批珠寶出自法國史上最著名人物之手，我一點也不驚訝這枚胸針能以高達350萬法郎成交」。線上珠寶品牌「77 Diamonds」的總經理科明德（Tobias Kormind）表示：「當全球再度熱衷拿破崙珠寶之時，這枚胸針在此刻出現，而它的故事實在令人難以抗拒。」

據傳拿破崙曾在1804年的加冕典禮上佩戴過的一顆綠柱石，最終以83.8萬瑞士法郎（約新台幣3264萬）落槌。（法新社）

