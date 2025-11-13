巴西慕義市議會亮台灣國旗！肯定台灣移民70載貢獻良多

駐聖保羅台北經文處處長朱怡靜（上左三）代表台僑接受慕義市議會頒發「台灣移民貢獻獎」，由市議員小村（左二）、太田（右三）、英克魯薩（右二）、經文處徐澤玗組長（左一）、僑教中心尤正才主任及本地僑胞見證。（記者謝如欣攝）

為表揚台灣移民巴西70年來在聖保羅州慕義市（Mogi das Cruzes）的重大貢獻，慕義市議會11日特別邀請駐聖保羅台北經文處處長朱怡靜前往，在50餘名僑胞及本地政要嘉賓見證下，代表台僑接受「台灣移民貢獻獎」殊榮，以突顯慕義市對於台灣僑社與慕義市永續合作發展的重視。

此獎項由已連任10屆慕義市市議員小村佩德羅（Pedro Komura）提案，小村指出，台灣移民以勇氣與希望在慕義市落地生根，不僅創立基督教長老教會，並投入蘑菇種植業，為該市發展做出巨大貢獻，台灣移民長久以來的榜樣，贏得慕義市民的友誼、尊重與信任。小村說，他自幼和許多台灣移民一起就學，至今同學間仍保持深厚感情，此次提案表揚台灣移民，除祝賀移民巴西70週年外，亦期待慕義市跟台灣的友誼更加深化。

頒贈儀式由慕義市議會第二副議長太田（Eduardo Hiroshi Ota）主持，市議員英克魯薩（Johnny Da Inclusão）、市議會新聞處處長卡瓦坎特（Rosangela Cavalcante）、聖保羅經文處組長徐澤玗、聖保羅文教中心主任尤正才及慕義地區50餘名僑胞見證。

太田（Eduardo Ota）及英克魯薩（Johnny da Inclusão）亦強調，他們從小都和許多台僑一起長大，在台僑身上看到良好的品格，尤其感謝軍警上校陳懷哲對地方的熱心付出。

朱怡靜認為，慕義市議會對台僑貢獻之肯定，是台灣移民慶祝旅居巴西70周年之重要里程碑。中華民國是亞洲第一個民主共和國，與巴西共享自由、民主及人權等普世價值，第一批台灣移民在慕義市紮根並開枝散葉，歷經70年辛勤努力，如今在巴西的38000台灣僑民已在各專業領域嶄露頭角，為建設更美好的巴西做出貢獻。她感謝慕義市議會及所有市議員給予台灣僑社這份殊榮，同時也感謝這個以自豪及熱情保持優良傳統與歷史的僑社，盼台灣僑民的貢獻讓巴西和台灣更加壯大。

慕義市議員太田（左一）、小村（右二）、英克魯薩（右一），特別向聖保羅經文處長朱怡靜（中）推崇台僑軍警陳懷哲對地方的貢獻。（記者謝如欣攝）

聖保羅經文處長朱怡靜接受慕義市議會新聞台採訪介紹台灣。（記者謝如欣攝）

聖保羅州慕義市市議會頒授旅巴西台灣移民貢獻獎榮譽狀，表彰台灣移民旅居巴西70年來對該市之貢獻（聖保羅經文處提供）

