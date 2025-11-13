彭博：法國總統馬克宏國內受挫 擬邀習近平出席G7峰會刷存在感

彭博報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平，出席2026年在法國舉行的G7峰會。（歐新社）

知情人士透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正考慮邀請中國國家主席習近平，出席2026年在法國舉行的「7大工業國集團」（G7）峰會，並已就此想法與部分盟友進行討論。

彭博12日報導，消息人士指出，馬克宏也籌劃於今年12月訪問中國。對此，法國愛麗榭宮官員回應說，法國希望與願意協助解決全球失衡問題的重要新興國家進行接觸。

報導指出，若馬克宏成功邀請習近平出席明年於法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的峰會，將是一項大膽舉動。馬克宏目前在國內政局中舉步維艱，而他手中僅剩的王牌，就是在國際舞台上扮演「偉大政治家」（great statesman）的角色。

隨著G7影響力逐漸式微、美國本月也冷落「20國集團」（G20）峰會，馬克宏押注他能夠重新定義G7這個以歐洲國家為主、但缺乏美國總統川普所偏好的「全球要角」的非正式組織。

按照慣例，G7主辦國通常會邀請部分嘉賓出席峰會部分會議。2019年，馬克宏便曾出人意料地邀請時任伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）現身峰會。不過，受邀嘉賓通常是與G7民主國家立場相近的國家，如澳洲等。

近年來，G7的討論焦點日益集中於如何因應中國影響力的擴張，包括如何保護供應鏈免受中國干擾，以及如何因應俄羅斯對烏克蘭的戰爭。在這場戰爭中，G7國家視北京為莫斯科的重要協力者。若馬克宏真能成功邀請習近平出席，會場上勢必出現緊張氣氛。

部分知情人士指出，目前仍不清楚習近平是否會接受邀請，也不確定其他G7成員是否會同意這項提案。

今年以來，中國與G7國家間的緊張關係時有升溫。川普威脅對中國徵收懲罰性關稅，北京則以限制對美國乃至歐洲的關鍵零組件出口做為反制。上個月，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）也因中方遲遲未確認行程，臨時取消訪中行程。

1名知情人士透露，法國已低調向德國提出前述構想，柏林方面基本上持支持態度。

隨著華府與北京的地緣政治競爭升溫，歐洲各國正在努力尋求自身的角色與籌碼，以維護自身利益。G7架構本身源於冷戰時期，遠早於中國、印度等新興強權崛起，挑戰美國及其盟友的經濟主導地位。

儘管G7已不再反映2026年全球經濟實力的分布，但仍為歐洲提供1個塑造國際議程的平台。2019年，馬克宏曾充分利用這一平台；而隨著他的第2個、也是最後1個總統任期將於2027年屆滿，種種跡象顯示他明年可能再度藉此平台展現國際影響力。

