烏克蘭陷貪腐風暴！被澤倫斯基點名 司法、能源部長雙雙請辭

烏克蘭美女能源部長葛林丘克宣布請辭。（法新社檔案照）

在能源部門傳出大規模貪腐醜聞後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日要求，前能源部長、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko）和現任能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk），應該辭職下台。2人隨後遞出辭呈，但葛林丘克透過社群媒體強調，自己並未違法。

綜合美聯社與法新社報導，肅貪調查人員指控，澤倫斯基的1名重要親信，策劃涉及能源部門、金額高達1億美元（約31億台幣）的回扣計畫，藉此挪用公款，加盧申科也涉案，藉此獲取「個人利益」。

請繼續往下閱讀...

此事被公開之際，烏克蘭的供電網絡正因俄羅斯密集攻擊而岌岌可危，而冬季即將到來，引發民眾強烈憤怒。加盧申科和葛林丘克請辭，仍需由烏克蘭國會正式批准。

稍早前，澤倫斯基在社群媒體發布的影片中表示，加盧申科和葛林丘克應該辭職下台，「司法部長與能源部長不能繼續留任」。他強調：「在烏克蘭人每天面臨俄羅斯攻擊造成的停電之際，能源部門仍存在某些（貪腐）計畫，這是完全不可接受的。」

烏克蘭長期受到貪腐問題困擾，而打擊貪腐被視為烏國加入歐盟的關鍵前提之一。今年稍早仍擔任能源部長的加盧申科目前已遭停職，但仍不清楚他是否已被正式起訴，且目前尚無證據顯示葛林丘克從中得利。

葛林丘克甫於7月接任能源部長。她此前表示，成為調查核心的「烏克蘭國家核電公司」（Energoatom）正配合調查。

在11日的法庭上，肅貪檢察官指出，澤倫斯基的親密盟友明迪奇（Timur Mindich）是這起貪腐計畫的主謀，他在犯罪活動中利用與澤倫斯基的友好關係。明迪奇是媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同擁有人，該公司由澤倫斯基創立。他在從政前是該工作室的喜劇明星。

澤倫斯基尚未就明迪奇的角色發表評論。明迪奇在10日指控公開前不久，已離開烏克蘭。95街區工作室則表示，此次調查「與工作室的運作無關」。這起醜聞對澤倫斯基構成重大考驗。自俄羅斯入侵以來，他屢遭外界批評其權力過度集中，並壓制異議。

烏克蘭總理斯維里登科12日表示，當局已對明迪奇與另1名被控涉案的商人楚克曼（Oleksandr Tsukerman）實施制裁。

烏克蘭前能源部長、現任司法部長加盧申科請辭。（歐新社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法