淫魔富商愛潑斯坦電郵震撼曝光 直指川普是「那隻還沒吠的狗」

據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國眾議院監督與政府改革委員會的民主黨議員，12日公布了已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的數封電子郵件。其中一封郵件顯示，艾普斯坦稱前總統川普為「那隻還沒吠的狗」，並告知其前伴侶麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），一名受害者曾與川普在他的住處共度數小時。

民主黨公開的三封關鍵電郵中，2011年愛潑斯坦寫給前伴侶麥斯威爾的信稱，川普是「那隻還沒吠的狗」，並提到一名受害者曾與川普在他家共處數小時；2015年他與作家沃爾夫（Michael Wolff）討論CNN可能提問川普時，詢問該如何設計回應；第三封信件中，愛潑斯坦在2019年1月告訴沃爾夫：「他（川普）當然知道那些女孩的事，因為他曾叫吉絲蘭（麥斯威爾）住手。」

共和黨反擊：精心挑選的點擊誘餌

對此，共和黨方面強烈反擊。眾議院監督委員會多數黨（共和黨）發言人告訴ABC新聞：「民主黨持續輕率地精心挑選文件，以製造缺乏事實根據的點擊誘餌。」該發言人指控，民主黨刻意扣留點名民主黨官員的紀錄，並呼籲民主黨停止將此調查政治化。

此次文件公布的時機，正值民主黨推動強制司法部釋出所有愛潑斯坦案調查檔案之際。委員會的民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）表示：「這些最新的電郵與信件，引發了關於白宮還隱藏了什麼，以及艾普斯坦與總統之間關係本質的刺眼問題。」

對於民主黨的最新指控，川普本人過去曾多次駁斥與愛潑斯坦案的關聯。今年7月，他曾在一篇社群貼文中稱此事為民主黨製造的「騙局」與「惡作劇」。愛潑斯坦於2019年被捕後，川普稱自己已有15年未與他說過話，並表示自己在2000年代初就已與愛潑斯坦斷絕關係。

監督委員會在今年8月已發出跨黨派傳票，要求司法部交出所有與愛潑斯坦及麥斯威爾相關的紀錄，但至今司法部僅提供了極小部分文件。愛潑斯坦於2019年在獄中自殺身亡；麥斯威爾則因協助愛潑普斯坦進行兒童性販運等罪名，目前正在德州監獄服20年刑期。

