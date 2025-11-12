高市早苗清晨3點找助理開會 前日相:簡直「瘋狂」

圖為高市早苗11日抵達眾議院出席預算委員會的會議。（彭博社）

日本史上首位女首相高市早苗本月7日清晨3點剛過，就出門準備與多名助理開會，以便趕在當天一早赴國會備詢前做好萬全準備，前日相野田佳彥稱，清晨3點開會簡直「瘋狂」。

紐約時報報導，高市因「3 am開會」挨批，有人認為這種時間開會超不健康，另有人稱高市讓助理承受不必要的負擔。前日相、最大在野黨「立憲民主黨」代表（黨主席）野田佳彥受訪時稱，高市決定清晨3點開會簡直「瘋狂」…高市自己半夜工作沒問題，但不該把別人拖下水…「那種時間大家都在睡覺。國家最高領袖展現此等態度令人遺憾。」

請繼續往下閱讀...

高市試圖說明她在清晨3點開會的背景：由於家中傳真機故障，她決定前往她尚未入住的首相官邸，以便在當天上午9點眾議院預算委員會開會前複習相關資料。當天稍後，高市在國會發言時坦承，清晨3點開會對助理造成「不便」，但也稱為了修改答覆議員質詢的草稿，「3 am開會」有其必要。

高市的支持者也為她辯護。執政黨自民黨內同志反控，要怪就怪在野黨拖太晚才提交質詢問題，否則即便是高市這樣的工作狂，自民黨眾議員松島綠說：「也不想清晨3點工作」。神戶市的新電機工業公司社長小塩健治則在他的部落格上寫道，軍警消醫日以繼夜地工作被視為理所當然，為何首相不行？

加班在日本實屬敏感，特別是近年來發生多起職場過勞死事件。「3 am開會」風波正值日本考慮放寬加班時數上限之際，而工作狂高市剛好支持此構想。日本自2019年起規定，每月加班時數上限45小時；該規定實施前的2015年，日本廣告業巨頭電通公司女職員高橋茉莉，不堪工作壓力自殺身亡，經調查後判定其輕生屬於過勞死。高橋生前每月加班超過100小時。

但高市支持讓勞工能更長時間加班，稱此為重要收入來源；但也表示，加班不應以犧牲勞工福祉為代價。高市挺超時加班的發言遭過勞死勞工家屬批評，認為她樹立壞榜樣。

前經濟官員古賀茂明受訪時說，他能理解高市新官上任三把火卯起來工作，但建議她效法前任首相們的做法，在早上7或8點以後才開會。「不管怎樣，清晨3點都太早了。」

