在野議員突問會網購嗎？高市早苗這樣回應「陷阱題」日網讚爆

日本12日召開參議院預算委員會會議，國民民主黨參議員榛葉賀津也突然問首相高市早苗有沒有網購過？面對這種「陷阱題」，高市早苗的回答讓大批日本網友讚爆。

榛葉賀津也12日在參議院對高市早苗提問，「請問首相，有沒有用過電視購物或網路購物？」高市早苗聽完笑稱，「有啊，像我現在穿的這雙鞋，就是網路購物買來的，還有內衣之類的東西也會在網路上買。不過電視購物的話，我先生比較厲害，常常偷偷訂了一大堆東西回來，很多都還沒開箱，甚至根本沒在用，就堆在家裡到處都是。他訂完之後，還會叫我去匯款，搞得家裡亂七八糟，簡直慘不忍睹」。現場官員和議員們聽完都會心一笑。

這段對答被分享出來後，日本網友紛紛大讚，「我笑了！高市首相的回答讓我感覺和她更親近了，我的情況也和她類似！」、「好平易近人的對話，原來首相的生活跟我差不多」、「高市拓先生（高市早苗丈夫）跟我媽媽一樣」、「聽說首相也有類似的經歷，我覺得很有共鳴，這種日常瑣事真讓我哭笑不得！」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫12日發文說，榛葉賀津也這個問題其實帶有陷阱，可能希望藉此暗示首相與一般民眾生活脫節，不了解基層的日常消費方式，然而高市首相的回答卻完全出乎意料，也意外地展現出她平易近人的一面，「這個小插曲讓人看到高市早苗的政治魅力。她不迴避個人生活，也不刻意維持距離感，反而用真誠的語氣和幽默的態度，拉近了與民眾之間的距離。」

矢板明夫接著寫道：「政治人物最怕被認為『不食人間煙火』，高市首相毫不掩飾自己也會像普通人一樣上網買鞋、被先生的購物習慣搞得頭疼。這種自然的反應，比千言萬語的形象宣傳更能贏得人心。如今高市內閣上任三週，支持率仍維持在七成以上。除了政策的推動，更重要的，或許就是這樣的親和力。政治不只是政見與權力的競爭，也是一種『被理解』與『能理解』的藝術。當首相能用一個關於網購的小故事讓民眾會心一笑，這本身就是最好的政治溝通。真誠與幽默，有時比嚴肅的演說更有力量。」

