為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國醫院砍薪30％成趨勢 傳有醫師兼差送外賣、開網約車

    2025/11/12 23:41 編譯魏國金／台北報導
    中國經濟低迷，醫院就診人數減少，有些地區醫師降薪30％。示意圖。（法新社資料照）

    中國經濟低迷，醫院就診人數減少，有些地區醫師降薪30％。示意圖。（法新社資料照）

    中國經濟觀察網11日報導，中國醫生降薪已成趨勢，多地醫師反映降薪幅度約為30％。上海資深醫院管理者李鳴（化名）說，有些偏遠地區醫院連基本工資都發不出來，部份地方甚至有醫師兼差送外賣、開網約車的情況。

    重慶一家縣級醫院普通外科主治醫生郭奇（化名）說，他從8月明顯感受降薪問題。半年來，工資每月會遲發兩、三天，扣完5險1金後，基本工資剩2000元人民幣（台幣8736元），績效工資則從年初的6000元人民幣（台幣2.6萬元）左右降至目前的4000元人民幣（台幣1.75萬元），降幅約30％。他說，降薪後，聽到有同事發牢騷：「這個工資養不起家了」。

    報導指出，在中國西部某省級兒童醫院任職的許星（化名），也有類似的狀況。她說，她的工資比去年降了3分之1，而且這可能只是開始，因為近1個月，她3次在院務會議上聽到降薪話題。

    上海資深醫院管理者李鳴說，降薪已是大趨勢，有些基層醫院醫師月收入降至2、3千元人民幣（台幣8736至1.3萬元）。他說，「前些年，誰會想到醫生會降薪？但現在很多新蓋的醫院醫生比病人都多，哪來的錢發工資」？

    報導說，事實上降薪早已開始，2025年6月華醫網公佈《醫療人才2024年薪資及就業調研報告》，參與該報告的近3萬名醫療人員中，有57.9％表明被降薪，相較於前一年的37％，增加了20個百分點，顯示中國醫師的薪資下降呈擴大趨勢。

    北京一家頂尖三甲醫院神經內科醫生林弈（化名）說，「其實我們醫院這7、8年來一直在變相降薪」，他經歷兩波降薪，一次是2019年醫院搬遷，全員降薪20％，第2波是疫情之後的「溫水煮青蛙式」降薪，每季遞減3％至5％，兩年累計調降20％。他說，在一次內部會議上，上司提醒大家「要準備好過苦日子」。

    報導指出，許多受訪醫師認為，降薪的原因在於少子化以及經濟低迷。少子化讓兒童醫院病患銳減，而經濟環境欠佳讓許多病患不願就診。一名醫師說，前幾年她一天要看6、70個病人，但今年夏天以來，她每日的門診量降至2、30人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播