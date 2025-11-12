2024全球830萬人染結核病 世衛：確診數再創高、死亡病例降

世界衛生組織表示，去年全球結核病確診人數再度上升、達830萬人，超過2023年創下的紀錄。（美聯社檔案照）

世界衛生組織（WHO）官員12日表示，去年全球結核病（tuberculosis，簡稱TB）確診人數再度上升，超過2023年創下的紀錄。

美聯社報導，根據世衛數據，2024年全球約有830萬人被新診斷為結核病患者。世衛指出，並非所有感染都能被診斷出來，這一數字僅佔去年實際罹病人數估計值的78%。

世衛官員認為，確診數上升顯示新冠肺炎（COVID-19）疫情導致的醫療中斷，正在逐漸恢復，篩檢與治療情況正在改善。全球結核病死亡人數在2024年降至123萬人，低於前一年的125萬人。

在美國，結核病病例去年也持續上升，達到10多年來的最高水準。今年稍早公布的初步數據顯示，美國境內絕大多數結核病確診者，均為出生於其他國家的移民。

結核病是由1種主要攻擊肺部的細菌引起，當感染者咳嗽或打噴嚏時，病菌會透過空氣傳播。全球估計約有4分之1人口曾感染過結核病，但只有一小部分人會出現症狀。若未經治療，結核病可能致命，是全球主要死因之一。

世衛每年都會發布結核病年度報告，最新報告根據184個國家的資料編纂而成。報告指出，對抗結核病的資金已陷入停滯，而專家們擔心，在美國政府與其他資助方近期削減支出之後，全球防治工作恐出現倒退。

