為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    2024全球830萬人染結核病 世衛：確診數再創高、死亡病例降

    2025/11/12 23:21 國際新聞中心／綜合報導
    世界衛生組織表示，去年全球結核病確診人數再度上升、達830萬人，超過2023年創下的紀錄。（美聯社檔案照）

    世界衛生組織表示，去年全球結核病確診人數再度上升、達830萬人，超過2023年創下的紀錄。（美聯社檔案照）

    世界衛生組織（WHO）官員12日表示，去年全球結核病（tuberculosis，簡稱TB）確診人數再度上升，超過2023年創下的紀錄。

    美聯社報導，根據世衛數據，2024年全球約有830萬人被新診斷為結核病患者。世衛指出，並非所有感染都能被診斷出來，這一數字僅佔去年實際罹病人數估計值的78%。

    世衛官員認為，確診數上升顯示新冠肺炎（COVID-19）疫情導致的醫療中斷，正在逐漸恢復，篩檢與治療情況正在改善。全球結核病死亡人數在2024年降至123萬人，低於前一年的125萬人。

    在美國，結核病病例去年也持續上升，達到10多年來的最高水準。今年稍早公布的初步數據顯示，美國境內絕大多數結核病確診者，均為出生於其他國家的移民。

    結核病是由1種主要攻擊肺部的細菌引起，當感染者咳嗽或打噴嚏時，病菌會透過空氣傳播。全球估計約有4分之1人口曾感染過結核病，但只有一小部分人會出現症狀。若未經治療，結核病可能致命，是全球主要死因之一。

    世衛每年都會發布結核病年度報告，最新報告根據184個國家的資料編纂而成。報告指出，對抗結核病的資金已陷入停滯，而專家們擔心，在美國政府與其他資助方近期削減支出之後，全球防治工作恐出現倒退。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播