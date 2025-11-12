美國大軍壓境!路透曝委內瑞拉策略：游擊戰或製造混亂

委內瑞拉國防部長帕屈諾（右）在卡拉卡斯視察軍事演習，1名士兵扛著俄羅斯製Igla-S肩射防空飛彈。（法新社）

搭載超過5000名官兵的美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，11日抵達拉丁美洲與加勒比海地區，準備執行緝毒任務。委內瑞拉警告，此舉恐引發全面衝突，並宣布將展開「大規模」軍事部署，進一步升高雙方緊張態勢。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一再指控，美國在該地區部署重兵，旨在推翻他的政權，警告若美國入侵委內瑞拉，「數百萬男女將手持步槍走上街頭」。

路透根據知情人士與委內瑞拉規劃文件報導，由於人員與裝備短缺，委國正在部署包括老舊俄製裝備在內的武器，並計畫在遭受美國空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式的抵抗行動或製造混亂。

6名瞭解委內瑞拉軍事能力的消息人士指出，美軍規模遠勝委內瑞拉，委內瑞拉軍隊普遍訓練不足、薪資過低且裝備老化。2名知情人士透露，由於政府的物資供應不足，部分部隊指揮官甚至被迫與當地食物生產商協商，才能餵飽官兵。

因此，馬杜羅政府可能採取2種策略，其一是高層官員曾公開提到但未具體說明的「持久抵抗」游擊戰術，涉及由分布在全國超過280個據點的小型軍事單位，執行破壞等任務。

另一種則是官員尚未承認的「無政府化」策略。1名知情人士與1名接近反對陣營的消息人士透露，委國政府將動用情報機構與執政黨的武裝支持者，在首都卡拉卡斯街頭製造混亂，讓外國勢力難以管理國家。

據報導，目前仍不清楚馬杜羅政府會在何時採取前述策略，知情人士聲稱，這2套策略在美國攻擊下可以互補運作。不過，消息人士坦言，任何抵抗策略的成功機率都相當低。

1名接近政府的消息人士說：「在正規戰爭中，我們撐不到2個小時。」

另1名熟悉委內瑞拉國防與安全事務的消息人士指出，委內瑞拉「尚未做好應對衝突的準備，也未做好專業化」。消息人士說：「我們尚未準備好面對世界上最強大、訓練最精良的軍隊之一。」

