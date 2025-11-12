為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國大軍壓境!路透曝委內瑞拉策略：游擊戰或製造混亂

    2025/11/12 22:27 國際新聞中心／綜合報導
    委內瑞拉國防部長帕屈諾（右）在卡拉卡斯視察軍事演習，1名士兵扛著俄羅斯製Igla-S肩射防空飛彈。（法新社）

    委內瑞拉國防部長帕屈諾（右）在卡拉卡斯視察軍事演習，1名士兵扛著俄羅斯製Igla-S肩射防空飛彈。（法新社）

    搭載超過5000名官兵的美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，11日抵達拉丁美洲與加勒比海地區，準備執行緝毒任務。委內瑞拉警告，此舉恐引發全面衝突，並宣布將展開「大規模」軍事部署，進一步升高雙方緊張態勢。

    委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一再指控，美國在該地區部署重兵，旨在推翻他的政權，警告若美國入侵委內瑞拉，「數百萬男女將手持步槍走上街頭」。

    路透根據知情人士與委內瑞拉規劃文件報導，由於人員與裝備短缺，委國正在部署包括老舊俄製裝備在內的武器，並計畫在遭受美國空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式的抵抗行動或製造混亂。

    6名瞭解委內瑞拉軍事能力的消息人士指出，美軍規模遠勝委內瑞拉，委內瑞拉軍隊普遍訓練不足、薪資過低且裝備老化。2名知情人士透露，由於政府的物資供應不足，部分部隊指揮官甚至被迫與當地食物生產商協商，才能餵飽官兵。

    因此，馬杜羅政府可能採取2種策略，其一是高層官員曾公開提到但未具體說明的「持久抵抗」游擊戰術，涉及由分布在全國超過280個據點的小型軍事單位，執行破壞等任務。

    另一種則是官員尚未承認的「無政府化」策略。1名知情人士與1名接近反對陣營的消息人士透露，委國政府將動用情報機構與執政黨的武裝支持者，在首都卡拉卡斯街頭製造混亂，讓外國勢力難以管理國家。

    據報導，目前仍不清楚馬杜羅政府會在何時採取前述策略，知情人士聲稱，這2套策略在美國攻擊下可以互補運作。不過，消息人士坦言，任何抵抗策略的成功機率都相當低。

    1名接近政府的消息人士說：「在正規戰爭中，我們撐不到2個小時。」

    另1名熟悉委內瑞拉國防與安全事務的消息人士指出，委內瑞拉「尚未做好應對衝突的準備，也未做好專業化」。消息人士說：「我們尚未準備好面對世界上最強大、訓練最精良的軍隊之一。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播