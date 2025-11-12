為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    要求BBC撤下惡意剪輯影片、公開道歉 川普：我有義務提告

    2025/11/12 22:07 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普已就BBC錯誤剪輯演說內容，發出律師函並要求賠償。（路透）

    美國總統川普已就BBC錯誤剪輯演說內容，發出律師函並要求賠償。（路透）

    英國廣播公司（BBC）近日爆出內容製作爭議，包括移花接木美國總統川普2021年1月6日演說，促使總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）雙雙下台。不僅如此，川普已透過律師函要求撤下影片並公開致歉，否則將發起鉅額損害賠償訴訟。川普11日談及此事，稱自己有義務對BBC提告。

    川普接受福斯新聞節目「英格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）專訪時，被問及是否會發起訴訟？回答：「我想我必須如此，為何不呢？因為他們承認了自己欺詐公眾」、「他們（BBC）確實改動了我1月6日的演說，那是一次亮眼且非常平和的演說，他們卻使內容聽起來極端」。

    至於是否會繼續推動法律行動？川普說，「我認為我有義務這麼做，因為你不能允許有人做出這種事情」。

    一份遭外流的BBC內部報告揭露，BBC在去年美國總統大選前播放的紀錄片節目「廣角鏡」（Panorama）中，將川普2021年1月6日在演說中告訴支持者「我們要向國會進發，為我們勇敢的參議員和國會議員加油」的後句，剪輯接上另一段落的「拚死奮戰」，遭外界指責加劇對川普煽動支持者攻擊國會的印象。

    川普已委任律師去函BBC，要求撤下影片、道歉並賠款，否則將提出10億美元的損害賠償訴訟。

