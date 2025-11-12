洩漏韓美聯合軍演機密 南韓中士叛國等罪判刑5年

韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）。（美聯社檔案照）

《朝鮮日報》報導，南韓1名中士向中國情報機構洩漏軍事機密並收受錢財，11日被南韓軍事法院判處5年徒刑，並追繳犯罪所得。

這名代號為A的中士，被控犯下叛國、洩漏軍事機密、事後受賄等罪，違反「情報通信網法」、「懲治買春與相關行為條例」等法律，被南韓第三地方軍事法庭判處5年徒刑，並追繳逾1800萬韓元（新台幣38萬元）犯罪所得。

A某在2024年8月休假期間，在北京接觸中國情報組織人員並承諾交出軍事機密，在返回部隊後洩露了韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）相關軍事機密而被移交審判。作為洩漏軍事機密的回報，A某先後7次共收受逾1800萬韓元。

據了解，A某洩漏的文件包括駐韓美軍駐紮基地名稱、兵力增員計畫、戰時可能成為敵方精確打擊對象的目標位置等。A某也洩漏了韓美聯合軍演業務負責人的所屬單位、軍階、姓名和聯絡方式等個人訊息，以及韓美聯合司令部操典目錄。

儘管A某在審判過程中否認一切指控，但第三地方軍事法院不接受他的辯詞，並稱：「應履行國防義務的現役軍人，反倒同意協助威脅南韓安全的勢力，必須受到相應的懲罰。」

第三地方軍事法院指出：「特別是嫌疑人前往中國，3度與該組織成員接觸，作為叛國代價收受巨資，為方便犯罪擅自攜帶設備進入營內，犯罪行為有組織且縝密，罪行十分嚴重。」

