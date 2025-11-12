俄軍擴大前線攻勢 占領烏克蘭南部札波羅熱3聚落

烏克蘭最高軍事指揮官表示，俄羅斯軍隊已攻下南部札波羅熱地區的3個聚落。圖為烏克蘭警方協助居民從前線城鎮胡利亞伊波列撤離。（路透）

烏克蘭最高軍事指揮官今天表示，俄羅斯軍隊已攻下南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的3個聚落。俄軍持續擴大對烏克蘭領土的進攻行動。

美聯社報導，總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在通訊軟體Telegram發文指出，濃霧讓俄軍得以滲透札波羅熱的烏軍陣地，目前烏克蘭部隊正在「艱苦激戰」阻止俄羅斯推進。

瑟爾斯基強調，最激烈的戰事依然集中在東部頓內次克（Donetsk）地區被圍困的波克羅夫斯克（Pokrovsk）市，過去24小時內，這裡就占了將近一半的前線交火。東北部哈爾科夫（Kharkiv）州的庫皮揚斯克（Kupiansk）、利曼（Lyman）兩地，近期也見證戰鬥次數上升。

俄羅斯大規模入侵鄰國至今已近4年，目前占據約5分之1的烏克蘭領土。美國針對俄羅斯主要經濟命脈─石油產業─的新一輪制裁，預計將於21日生效，目的是迫使俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）接受停火。

同時，基輔政府高層正陷入持續擴大的貪腐醜聞，面臨分心風險。烏克蘭總理思維里登科（Yuliia Svyrydenko）宣布，司法部長加盧申科（Herman Halushchenko）今天因調查而被停職。

俄羅斯推進代價高昂

美國對俄國最大的俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油公司（Lukoil）祭出制裁，為普廷增添壓力。俄羅斯領導人至今仍避免出席高層級和平談判，烏克蘭及西方官員批評普廷是在拖延時間，以利其軍隊爭奪更多烏克蘭領土。國際間調停努力也未有成果。

俄羅斯規模更大且裝備精良的部隊強化攻勢，使兵力吃緊的烏克蘭軍隊壓力倍增。烏方9月指出，前線長度已擴至將近1250公里。烏克蘭總統澤倫斯基本月稍早表示，俄羅斯已於頓內茨克部署約17萬軍隊。

過去4週，俄國國防部通報共攻下頓內茨克地區9個聚落、札波羅熱8個、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）7個，以及哈爾科夫5個村落。儘管俄羅斯長期消耗戰犧牲兵員與裝備，但烏克蘭成功將俄軍擴張壓制在有限進展。

美國「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，俄軍在波克羅夫斯克圍城部署菁英無人機操控員及特種部隊，但因資源調配過於分散，推進遲緩。這家華府智庫昨晚說，俄羅斯目前同時在多個戰線發動攻勢，使後勤調度面臨困難；烏克蘭則持續以長程無人機攻擊俄境內重要軍事相關設施。

根據烏軍總參謀部表示，最新一次攻擊於夜間擊中俄羅斯斯塔夫羅波（Stavropol）地區布佳諾夫斯克（Budionnovsk）的斯塔夫羅倫（Stavrolen）化工廠，該廠主要生產俄軍用複合材料的聚合物。

