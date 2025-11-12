泰柬邊境又爆衝突! 雙方互控先開火 柬埔寨1死3傷

泰柬兩國士兵週三短暫交火，柬埔寨方面傳出1死3傷。圖為在泰柬邊境探測地雷的泰國士兵。（法新社）

泰國與柬埔寨士兵今（12日）於兩國爭議邊境短暫交火，雙方事後互控對方率先開火，泰國方面無人傷亡，柬埔寨則是1人死亡3人受傷。

《路透》報導，柬埔寨國防部聲稱，位於邊境村莊的泰軍，在當地時間下午3點50分開火，造成1死3傷。

泰軍發言人文泰（Winthai Suvaree）指控，柬埔寨士兵率先向泰國領土方向開出第一槍，「泰國部隊根據接戰規定，尋求掩護並鳴槍示警作為回應⋯⋯事件持續約了10分鐘，才回復平靜。」

文泰補充說，泰國方面無人傷亡。

泰柬兩國的情勢近期再度升溫，泰國週一指控柬埔寨在邊境埋設新的地雷，導致泰國士兵被炸傷，隔日泰國政府宣布，暫停執行兩國上月簽訂的停火協議。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今日更向媒體表示，泰國呼籲柬埔寨就週一的地雷意外道歉。

柬埔寨則否認埋設新地雷的指控，並敦促泰方遵守停火協議。

