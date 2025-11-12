戰火延燒近4年 俄國官員稱準備好與烏克蘭重啟和談

俄羅斯塔斯社今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。圖為克里姆林宮。（路透）

俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。

路透報導，俄烏兩國自從7月23日在伊斯坦堡會晤以來，雙方尚未舉行任何面對面會談。

塔斯社報導引述俄羅斯外交部官員波利什查克（Alexei Polishchuk）的說法，土耳其官員曾多次敦促重啟和平談判。他還表示：「俄羅斯方面已經做好準備，目前就看烏克蘭了。」

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，克里姆林宮宣稱烏國應該為和平進程停滯負責，基輔當局拒絕接受此說法。

在7月23日維持僅40分鐘的會談中，烏克蘭方面提議烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於8月進行會晤。當時克里姆林宮指出，普廷願意會見澤倫斯基，但地點只能在俄國首都莫斯科；基輔當局則拒絕這項條件。

