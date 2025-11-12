為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅

    2025/11/12 20:27 中央社
    「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）將熱帶地區的溫暖海水北送，有助於維持歐洲冬季氣候溫和。（擷取自美國國家海洋局官網）

    「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）將熱帶地區的溫暖海水北送，有助於維持歐洲冬季氣候溫和。（擷取自美國國家海洋局官網）

    冰島氣候部長告訴路透社，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。

    路透社報導，「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）將熱帶地區的溫暖海水北送，有助於維持歐洲冬季氣候溫和。

    AMOC若崩潰，可能引發現代版冰河期，造成北歐冬季氣溫驟降、降雪與冰層大幅增加。歷史上，AMOC曾在約1萬2千年前的上一次冰河時期前崩潰過。

    冰島氣候部長約翰松（Johann Pall Johannsson）透過電子郵件指出：「這對我國的韌性與安全構成直接威脅。」

    他表示，這項議題升級意味冰島各部會將保持警戒並協調因應。政府正評估所需的進一步研究與政策，包括災害應變計畫的制訂。

    風險評估涵蓋能源與糧食安全、基礎建設以及國際運輸等多個領域。

    約翰松指出，隨著氣候暖化加劇與溫室氣體排放持續升高，冰島不能掉以輕心。

    約翰松還說：「海冰變化可能影響海運；極端天候將嚴重衝擊農業與漁業，而這兩者是我國經濟與糧食體系的核心。」

    他強調：「我們不能等到長期、確定的研究結果才採取行動。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播