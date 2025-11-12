中國「暴走團」殺進香港！噪音脫序擾人 律師警告：可罰款監禁

中國「暴走團」現身香港，在公共場合旁若無人的行為令人側目。（取自Threads@港新聞 Kong News）

中國觀光客脫序行為屢見不鮮，香港媒體報導，近日一批來自中國的「暴走團」現身香港，在公共場合旁若無人的行為令人側目。相關影片在網路上廣泛流傳，迅速引發熱議，成為社群平台的焦點話題，網友直言其行為擾民，法界人士更指已經觸法。

據報導，網傳影片顯示，1隊身穿藍色制服的中國「暴走團」現身香港，他們身穿統一制服，浩浩蕩蕩地在西九文化區及維多利亞港兩岸列隊步行，一邊做伸展運動，一邊播放震耳欲聾的音樂助勢。由於他們動作整齊、服裝統一，加上高分貝音響，場面彷彿閱兵儀式。

影片顯示，不少本地港人及外地遊客被突如其來的「暴走」隊伍吸引，有外國人好奇模仿他們的動作跟隊行走，場面一度尷尬又滑稽。但更多人表示反感，認為這類活動嚴重擾民，完全不顧公共空間秩序。

此事隨即引發議論，網友一面倒地幾乎給予負評，批評他們無視他人感受，行為粗魯無禮。網友直指，「丟人丟到香港去了」、「音響開那麼大，不擾民？」「在國內霸廣場，來香港繼續霸！」「首先，噪音污染惹人煩。其次，佔用公資源為少部分人服務。再次，動作鬼畜。總之，使用沒有教養的行為。」「到哪都不受待見」、「能不能幫忙把她們扔進海」。

報導指出，「暴走團」在中國早已引發爭議，成員多半為中老年人，通常有旗手帶頭，常在公園、馬路上徒步健身，無視交通規則，據稱遼寧今年7月還曾發生「暴走團」阻擋消防車前進的事件，可見其行為問題嚴重。

有中國網友指稱，「暴走團」是繼「廣場舞」後，最令人困擾的健身方式，慨嘆香港如今也失陷，鼓勵港人報警檢舉「暴走團」噪音。

報導引述香港大律師陸偉雄說法，這些行為已觸犯公安條例的「公眾地方內擾亂秩序行為」，以及「簡易程序治罪條例」的「在公眾地方犯的妨擾罪」等；「暴走團」的喧嘩破壞社會安寧，在港一旦罪成，最高可罰款5000港幣（約2萬台幣）及1年徒刑。此外，若「未得准許下在公眾地方奏玩樂器」罪成，最高可罰款2000港幣或監禁3個月。

