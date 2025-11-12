北京戰狼圍剿高市早苗 CNN分析：用歷史強化「統一台灣」合法性

日本首相高市早苗在APEC與中國國家主席習近平會談。（法新社檔案照）

據美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，日本新首相高市早苗一句「台灣有事」，引爆北京超乎尋常的「戰狼」式圍剿，其背後不僅是外交抗議，更是一種刻意的「歷史武器化」戰略。CNN認為，北京正試圖將當前的台海議題，與二戰及日本殖民歷史進行綑綁，將「統一台灣」論述，塑造成「徹底擊敗日本侵略者」的歷史最終章。

CNN分析的核心論點在於，北京此次的激烈反應，並非僅針對高市早苗的鷹派立場，而是藉此機會，向國內外強化其特定的歷史敘事。中國國台辦發言人陳斌華的發言，印證了此一分析。他在回應高市言論時，並未聚焦於現代國際法，而是強調：「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責…80年前，我們擊敗了日本侵略者，收復了台灣。」

CNN認為，這正是北京將台海現狀，定義為二戰歷史遺留問題的策略展現。

這場風暴的導火線，是高市早苗11月7日在國會表示，中國對台動武將構成「日本存亡威脅事態」。CNN指出，此言論引發了中方一系列極其粗暴的回應，包括中國駐大阪總領事薛劍「砍斷髒脖子」的駭人言論，以及官媒質問高市是否「被驢踢了頭」的羞辱性謾罵，其強度與風格，都標誌著沉寂已久的「戰狼」外交全面回歸。

CNN同時也分析了高市早苗本人的背景。做為前首相安倍晉三的門徒，她以對中強硬的鷹派立場著稱，不僅在就任前就曾訪問台灣，更在APEC峰會上與我國代表會晤，早已被北京視為「紅線」人物。

以歷史為名的地緣政治鬥爭

CNN總結認為，這場看似因一句話引發的外交風暴，實則反映了北京正如何利用深刻的歷史創傷（如南京大屠殺與日本侵略），來為其當代的地緣政治目標服務。透過將「統一台灣」與「洗刷百年國恥、完成抗日戰爭的最後一哩路」進行連結，北京得以在國內煽動民族主義情緒，並在國際上為其對台主張，尋找歷史上的「合法性」。

