泰警重裝押解 KK園區主謀佘智江引渡中國

被指為跨國犯罪集團主謀的佘智江（中），12日由泰國警方重裝押解，準備引渡回中國。（美聯社）

據美聯社12日報導，泰國上訴法院已批准，將被指為跨國犯罪集團主謀、並與緬甸「KK園區」詐騙案有關的中國籍商人佘智江，引渡回中國；北京當局指控他經營超過200個非法線上賭博網站。佘智江12日由泰國警方重裝押解，準備引渡回中國。

據報導，泰國上訴法院10日這項裁決，是在上個月駁回佘智江法律團隊對泰國引渡法合憲性的挑戰後所做出。法院命令，必須在90天內將佘智江遣送回中國。

請繼續往下閱讀...

佘智江可能是近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中，最知名的人物。他因在緬甸鄰近泰國邊境的城市水溝谷（Shwe Kokko）開發「亞太新城」（Yatai New City）計畫而聲名狼藉，該地以網路詐騙與人口販運活動惡名昭彰。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2024年的一份報告曾指出，佘智江在東南亞多國擁有龐大的商業與投資組合。

根據泰國檢察總長辦公室聲明，中國當局指控佘智江設立了239個非法線上賭博網站，並與緬甸的非法線上賭博網路、賭場有關聯。

佘智江是在2022年8月，因中國警方早在2014年發出的一紙逮捕令，而在泰國首都曼谷被捕。他目前被關押在曼谷的空隆中央監獄（Klong Prem Central Prison），先前曾透過律師指控，在獄中受到「非人道待遇」，但遭泰國司法部否認。

報導指出，由於執法不力，網路犯罪在柬埔寨與緬甸等東南亞國家相當猖獗。賭場尤其成為犯罪活動的溫床，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間因實體賭博受阻，而轉變為惡名昭彰的線上詐騙中心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法