    首頁 > 國際

    以戰略事務部長辭職 稱以色列準備迎接新時代

    2025/11/12 16:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列戰略事務部長德默爾11日宣布辭去部長職務。（歐新社）

    以色列戰略事務部長德默爾11日宣布辭去部長職務。（歐新社）

    以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）11日宣布辭去職務。他是以色列總理納坦雅胡的親密助手，主導了數月的緊張談判，最終促成於10月10日生效的加薩停火協議。

    根據《法新社》報導，德默爾11日在X上表示，本屆以色列政府將因2023年10月7日哈瑪斯發動的突襲，以及隨後長達2年的戰爭而被銘記。如今以色列已做好迎接安全、繁榮及和平的新時代的充分準備。

    德默爾指出，他不知道辭職後未來會如何，但他知道無論自己未來是做什麼工作，都會繼續盡自身所能確保猶太人未來。

    德默爾還稱讚納坦雅胡在戰爭期間扮演好強而有力的領導。他說「我相信當真相大白之時，人們對你（納坦雅胡）領導能力的讚賞將會高漲。」

    德默爾並未在文章中表明，他是否會繼續擔任正在進行的加薩停火協議第二階段談判的首席談判代表。

    納坦雅胡也在X上表示，感謝德默爾對他和以色列的巨大幫助。納坦雅胡強調，他相信未來德默爾還能做出更多貢獻。

    德默爾現年54歲，出生於美國邁阿密海灘，自2022年起擔任以色列戰略事務部長。德默爾2月被納坦雅胡任命為談判代表後，立即遭到批評，批評焦點主要在於他缺乏軍事經驗和很少出現在以色列媒體上。

    另外自加薩停火協議生效後，哈瑪斯釋放了所有20名在世人質，並歸還24名遇難人質的遺體，另有4具遺體尚未歸還。

