哈薩克下議院通過法案 禁止「LGBT宣傳」

同性戀合法化的哈薩克，其國會下議院12日通過1項不友善同志的法案，即禁止在網路或媒體上進行「LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）宣傳」，違者將被處以罰款，屢犯者最重可被判入獄10天。

由哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）的政黨控制的國會下議院無異議通過這項禁令。該法案如今將送交哈薩克國會參議院，預計也會順利過關。

國會闖關成功後，該法案仍需托卡葉夫的簽名才能生效。據信近月來反覆強調必須維護其所謂的「傳統價值」的托卡葉夫，會爽快簽名。

包括俄羅斯、喬治亞與匈牙利等國，此前已通過類似法律。

人權組織曾警告哈薩克勿通過該法案。總部位於比利時的非政府組織「國際人權夥伴關係」（International Partnership for Human Rights）說，該法案「公然違反哈薩克的國際人權承諾」。

哈薩克的人口多為穆斯林，但大抵上仍是世俗化國家，1990年代合法化同性戀，但對同志的態度依然非常保守。哈薩克教育部長貝森姆巴耶夫（Gani Beisembayev）在發言力挺該法案時告訴國會議員：「兒童與青少年每天都會接觸到恐對其家庭觀、道德觀與未來觀有負面影響的網路資訊。」

