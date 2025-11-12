為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    哈薩克下議院通過法案 禁止「LGBT宣傳」

    2025/11/12 16:49 編譯張沛元／綜合報導
    哈薩克國會下議院日通過1項不友善同志的法案，即禁止在網路或媒體上進行LGBT宣傳。圖為本月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的LGBTQ驕傲遊行。（歐新社）

    哈薩克國會下議院日通過1項不友善同志的法案，即禁止在網路或媒體上進行LGBT宣傳。圖為本月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的LGBTQ驕傲遊行。（歐新社）

    同性戀合法化的哈薩克，其國會下議院12日通過1項不友善同志的法案，即禁止在網路或媒體上進行「LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）宣傳」，違者將被處以罰款，屢犯者最重可被判入獄10天。

    由哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）的政黨控制的國會下議院無異議通過這項禁令。該法案如今將送交哈薩克國會參議院，預計也會順利過關。

    國會闖關成功後，該法案仍需托卡葉夫的簽名才能生效。據信近月來反覆強調必須維護其所謂的「傳統價值」的托卡葉夫，會爽快簽名。

    包括俄羅斯、喬治亞與匈牙利等國，此前已通過類似法律。

    人權組織曾警告哈薩克勿通過該法案。總部位於比利時的非政府組織「國際人權夥伴關係」（International Partnership for Human Rights）說，該法案「公然違反哈薩克的國際人權承諾」。

    哈薩克的人口多為穆斯林，但大抵上仍是世俗化國家，1990年代合法化同性戀，但對同志的態度依然非常保守。哈薩克教育部長貝森姆巴耶夫（Gani Beisembayev）在發言力挺該法案時告訴國會議員：「兒童與青少年每天都會接觸到恐對其家庭觀、道德觀與未來觀有負面影響的網路資訊。」

