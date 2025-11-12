烏克蘭能源貪腐案開鍘！ 司法部長加盧申科被停職

因涉入能源貪腐案遭停職的烏克蘭司法部長加盧申科（中）。該案指控多發生於其能源部長任內。圖為他今年2月以能源部長身分，陪同總統澤倫斯基（右）視察赫梅利尼茨基核電廠。（路透檔案照）

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）12日宣布，在能源部門貪腐醜聞爆發後，司法部長加盧申科（German Galushchenko）已被停職。此一決定，是在反貪檢方指控這位前能源部長涉案後不到一天所做出，是此案引爆的首個重大政治人事變動。

據法新社報導，加盧申科稍後發表聲明，表示他已與總理談過，並同意她的決定。他補充說：「必須先做出一個政治決定，然後才能釐清所有細節。」他認為，在調查期間被停職是「一個文明且正確的方案」，並誓言「將在法庭上為自己辯護，並證明我的立場」。其職務已由負責歐洲統合事務的副部長蘇加克（Lyudmyla Sugak）代理。

根據特別反貪腐檢察官辦公室（SAPO）11日的指控，加盧申科在擔任能源部長的4年期間，從弊案主謀、總統澤倫斯基的親密盟友明迪奇（Timur Mindich）處收受了「個人利益」，以換取對能源部門資金流動的控制權。

SAPO已指控明迪奇為這起涉案金額達1億美元貪腐案的主謀。國家反貪腐局（NABU）官員並證實，明迪奇已在週一大規模搜索行動前不久離開了烏克蘭。

在此弊案爆發後，烏克蘭政府已採取一系列緊急措施。除了停職司法部長，政府並已於11日將被調查人員指為貪腐計畫基石的國營核電公司「Energoatom」的整個監事會全數解職。

報導指出，澤倫斯基雖在10日對反貪行動表達支持，但截至目前，他尚未對其盟友遭控為主謀，以及司法部長遭停職等最新發展，發表任何評論。根除系統性腐敗，是烏克蘭申請加入歐盟的首要條件之一。

