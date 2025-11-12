中國雙11急診醫生遭殃！爆病患暴增大多是「小姐姐」主播

昨日是雙11購物節，中國民眾歡喜購物時，卻有急診科醫生發文表示，當天急診室病患暴增。醫院示意圖。（取自微博）

昨日是雙11購物節，中國民眾歡喜購物時，卻有急診科醫生發文表示，當天急診室病患暴增，且10人中有8、9人職業都是主播。原因是這些主播在直播中奮力叫賣，結果用力過度導致肺泡破裂，繼而引發縱隔氣腫症。

浙江省中醫院錢塘院區王姓醫生今日凌晨在社群網路發文表示，雙十一年年「老毛病」又犯了，民眾忙著買買買、直播的小姐姐賣力「喊喊喊」，結果遭殃的還是急診室。

綜合中媒報導，日前一名中國年輕主播「小蘭」正在直播間全力吆喝，不料突然感到胸口一陣疼痛，隨即癱倒在地。被送到浙江省中醫院後，醫師方一新經檢查後判斷，這並非疲勞所致，而是過度用力發聲導致的肺泡破裂，繼而引發縱隔氣腫症。

報導指，「小蘭」並非個例，方一新表示，醫院近日接診了好多位在用力發聲後，突然遭遇胸口刺疼，被肺氣壓傷的患者，從職業來看，十有八九都是主播。他指出，當人們劇烈咳嗽、嘔吐、用力排便或大聲喊叫、飆高音時，會不自覺地屏住氣，導致聲門關閉，肺內壓力會急劇升高。如果肺部本身存在一些問題，如潛在的肺大疱，就有可能導致肺泡像被吹爆的氣球一樣產生破裂。

而在肺泡破裂後，溢出的空氣並不會立刻消失，會沿著肺組織間疏鬆的「縫隙」遊走，例如向上竄入位於胸腔正中央、心臟大血管所在的縱隔區域，形成縱隔氣腫。此外，氣體也可能進入胸膜腔，造成氣胸，直接壓迫肺部，導致呼吸困難。

「電商主播、歌手、教師等長期大聲說話者是該病的高發人群。」方一新表示，常進行舉重、潛水等需屏氣發力的運動或喜歡吹奏樂器的人也要當心。此外，體型瘦高的青少年男性及有哮喘、慢性阻塞性肺病等肺部疾病者，中招風險會比普通人高。

