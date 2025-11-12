為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國雙11急診醫生遭殃！爆病患暴增大多是「小姐姐」主播

    2025/11/12 16:28 即時新聞／綜合報導
    昨日是雙11購物節，中國民眾歡喜購物時，卻有急診科醫生發文表示，當天急診室病患暴增。醫院示意圖。（取自微博）

    昨日是雙11購物節，中國民眾歡喜購物時，卻有急診科醫生發文表示，當天急診室病患暴增。醫院示意圖。（取自微博）

    昨日是雙11購物節，中國民眾歡喜購物時，卻有急診科醫生發文表示，當天急診室病患暴增，且10人中有8、9人職業都是主播。原因是這些主播在直播中奮力叫賣，結果用力過度導致肺泡破裂，繼而引發縱隔氣腫症。

    浙江省中醫院錢塘院區王姓醫生今日凌晨在社群網路發文表示，雙十一年年「老毛病」又犯了，民眾忙著買買買、直播的小姐姐賣力「喊喊喊」，結果遭殃的還是急診室。

    綜合中媒報導，日前一名中國年輕主播「小蘭」正在直播間全力吆喝，不料突然感到胸口一陣疼痛，隨即癱倒在地。被送到浙江省中醫院後，醫師方一新經檢查後判斷，這並非疲勞所致，而是過度用力發聲導致的肺泡破裂，繼而引發縱隔氣腫症。

    報導指，「小蘭」並非個例，方一新表示，醫院近日接診了好多位在用力發聲後，突然遭遇胸口刺疼，被肺氣壓傷的患者，從職業來看，十有八九都是主播。他指出，當人們劇烈咳嗽、嘔吐、用力排便或大聲喊叫、飆高音時，會不自覺地屏住氣，導致聲門關閉，肺內壓力會急劇升高。如果肺部本身存在一些問題，如潛在的肺大疱，就有可能導致肺泡像被吹爆的氣球一樣產生破裂。

    而在肺泡破裂後，溢出的空氣並不會立刻消失，會沿著肺組織間疏鬆的「縫隙」遊走，例如向上竄入位於胸腔正中央、心臟大血管所在的縱隔區域，形成縱隔氣腫。此外，氣體也可能進入胸膜腔，造成氣胸，直接壓迫肺部，導致呼吸困難。

    「電商主播、歌手、教師等長期大聲說話者是該病的高發人群。」方一新表示，常進行舉重、潛水等需屏氣發力的運動或喜歡吹奏樂器的人也要當心。此外，體型瘦高的青少年男性及有哮喘、慢性阻塞性肺病等肺部疾病者，中招風險會比普通人高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播