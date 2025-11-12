加強軍事合作！澳洲、印尼宣布完成新安全條約談判

澳洲總理艾班尼斯（左）與印尼總統普拉伯沃12日在雪梨共同宣布，達成新安全條約，將加強軍事合作。（法新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）12日在雪梨共同宣布，兩國已「實質性地完成了」關於一項新雙邊安全條約的談判，內容將包含更緊密的軍事合作。

法新社報導，艾班尼斯在雪梨的一處澳洲皇家海軍基地，與普拉伯沃一同對記者表示：「這份條約，是我們兩國認知到，確保……和平與穩定的最佳方式，就是共同行動。」他表示，新協議將承諾兩國領導人與部長級官員，就安全議題定期諮商；若任一方安全受威脅，雙方將進行磋商並考慮可採取的措施。

請繼續往下閱讀...

普拉伯沃則表示，此協議承諾了兩國在國防與安全領域的緊密合作。他感性地說：「我們無法選擇我們的鄰居……好鄰居會在困難時期互相幫助。」

報導指出，此協議的達成，正值美中在亞太地區競爭加劇之際。相距不到300公里的澳洲與印尼，在應對此地緣政治劇變時採取了不同路線：坎培拉為威懾崛起的中國，日益靠向其長期盟友華盛頓；雅加達則走出了一條更為中立的道路，不願過於刺激北京。

艾班尼斯表示，希望明年能訪問印尼以正式簽署新條約。他說明，此新協議是建立在2024年簽署的雙邊防務協定之上，該協定已承諾在競爭激烈的亞太地區進行更緊密合作。在2024年協議簽署後數月，數千名印尼與澳洲軍人已在東爪哇舉行了聯合軍演。

澳洲的更廣泛戰略

為抗衡北京日益增長的影響力，澳洲近期積極與太平洋鄰國建立更緊密的軍事關係。今年8月，澳洲與印尼、美國及其他盟國舉行了聯合軍演；9月，澳洲更與巴布亞紐幾內亞達成一項新的防衛條約。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法