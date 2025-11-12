嘲諷台灣人被抓包「個資裸奔+違法翻牆」 中國小粉紅悽慘下場曝

近期台灣民間氣象團體發布鳳凰颱風資訊，未料有中國小粉紅蓄意留言嘲諷。（圖擷取自@TaiwanAlerts、@vx18327767885、@Jayy1688社群平台「X」，本報合成）

鳳凰颱風來襲，時常分享氣象資訊的台灣民間團體「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」連日透過社群平台提醒民眾多加留意颱風動態。有個中國小粉紅故意留言嘲諷台灣人落後，引起各國民眾反感，事後被眼尖網友抓包「個資裸奔」，眾人紛紛湧入中共政府舉報官網檢舉他「違法翻牆」。

「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」10日晚間在官方社群平台X（原推特）帳號分享颱風最新動態、全台各地停班課消息等資訊。有個平常會用簡體字發文宣揚中國強大、帳號為「hj6858770」的網友，昨晚（11日）在其中一篇分享停班課快訊的貼文下留言嘲諷，「可憐的台灣人，都沒自己的通訊APP嗎？還要在這發通知。」

對此，「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」今天午回應，同時好心提醒他「不要丟中國人的臉」。台灣網友與其他國家網友見狀紛紛留言力挺「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」、感謝他們一直以來熱心且無償分享各種氣象資訊，也當起柯南肉搜「hj6858770」的公開資訊，意外從它帳號ID發現異狀。

據網友調查，「hj6858770」將他的中國手機號碼當成微信帳號「vx18327767885」，再將帳號設置為X帳號ID。不僅如此，若用搜尋引擎查詢號碼，會跳出一名任職中國「麻城華盛石業」的黃姓職員資料，其手機號碼正是「18327767885」。事後眾人將相關截圖拿去中國政府「違法和和不良信息舉報中心」，通報中國境內有人違法翻牆。

目前「hj6858770」帳號已被平台停權處分，其他網友紛紛吐槽，「他們不用通知啊，直接淹死那種」、「不翻牆是會S嗎？可以不要違法嗎？」、「你們沒有自己的器官更換通知APP嗎？ 」、「鄭州水災你們有通知？還不是滅，白痴」、「中國連水庫放水都不通知，連用微博都沒有」、「中國通訊APP那麼棒，怎麼還要用X呢？犯賤嗎？」

根據中國國務院《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條規定，「任何單位和個人」不得自行建立或擅自使用其他信道進行國際聯網，違者將由公安機關責令停止聯網、給予警告，並處人民幣1萬5000元（約新台幣6萬元）以下罰款。另外，中共解放軍過去曾多次警告，嚴禁軍隊黨員註冊或瀏覽包含X、臉書、YouTube等外國網站。

