    首頁 > 國際

    西瓜卡企鵝要畢業「它」想應徵 網驚：感覺搭車壓力大

    2025/11/12 16:22 即時新聞／綜合報導
    多元語言學習平台吉祥物「Duo」發文想要接班西瓜卡企鵝，網友連忙勸阻。（圖擷取自@Duolingo_Japan社群平台「X」）

    多元語言學習平台吉祥物「Duo」發文想要接班西瓜卡企鵝，網友連忙勸阻。（圖擷取自@Duolingo_Japan社群平台「X」）

    JR東日本旗下交通IC卡「Suica」（モバイル，俗稱︰西瓜卡）的人氣吉祥物企鵝在昨（11日）宣布，將在2026年度末「畢業」，JR東日本提到新角色考慮向大眾公開徵選，多元語言學習平台「多鄰國（Duolingo）」吉祥物綠色貓頭鷹「Duo」發文說該投履歷了，讓網友驚呼「不想要搭車有壓力」，連忙勸阻。

    多鄰國在X平台「Duolingo（デュオリンゴ） | 日本公式」發文轉貼西瓜卡的畢業消息，並說它該開始準備投遞履歷，引來網友關注「在公共交通工具上詢問別人『你今天上課了嗎？』難道不覺得很尷尬嗎」、「好像要考舞蹈喔」、「這樣如果我有一段時間沒搭車，感覺壓力會很大」。

    也有網友開玩笑回應「你應該寄履歷去KFC而不是JR」、「把你放出去，前往鳥貴族（知名連鎖串燒店）」、「也許下一張Suica卡會附帶一些課程？」、「嗶卡的同時要背出一個單字？」、「因為都是鳥，所以被錄取可能性大？」、「如果當天沒有上課，可能要等到上完課才能上車」、「這樣車內廣告可能全部都是英文學習教材」。

    有網友熱心修改成Duoca，配上Duo貓頭鷹。（圖擷取自@Oo4216社群平台「X」）

    有網友熱心修改成Duoca，配上Duo貓頭鷹。（圖擷取自@Oo4216社群平台「X」）

