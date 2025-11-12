臭蟲肆虐 ! 赴日旅遊必查「床蝨地圖」 過來人曝入住飯店做「1事」

床蝨（臭蟲），示意圖。（路透）

隨著暖冬氣候與觀光潮來襲，日本近來也出現床蝨（臭蟲）危機，不僅有旅客在飯店床鋪驚見床蝨，就連JR電車座位也被目擊有床蝨爬行。日本網友只好自發製作「日本床蝨地圖」，標示疑似受害的住宿地點，提醒民眾提高警覺。

綜合日媒報導，東京害蟲防治協會統計顯示，2024年因床蝨叮咬的諮詢件數達461件，創下新高。床蝨體長僅0.5至0.8公分，夜晚會趁人睡覺吸血，造成皮膚劇癢。牠們繁殖力驚人，雌蟲一生可產下數百顆卵，一個月內即可成蟲，讓防治難度倍增。

為此，有日本網友透過Google地圖製作「日本床蝨地圖」，標示了各地疑似出現床蝨案例的飯店或住宿設施，希望海內外旅客留意。日本床蝨地圖再次引發台灣社群熱議。不少網友分享親身經驗，有人回國後被迫整組換床墊，也有人回憶旅歐被叮出百餘紅疹、痛苦掛急診。還有旅人直言「現在去日本也太克難了，要查床蝨又怕遇到熊」。

有過來人提醒，入住飯店務必先掀開床包，檢查床墊縫隙是否有黑點污漬（床蝨排泄物），行李應全程密封、離床擺放。若發現疑似被咬，應立即拍照回報飯店，並將衣物高溫烘乾以殺蟲。專家也強調，床蝨可在無食物情況下存活數月，蟲卵更難根除，若被帶回家中，處理起來極為棘手。

日本網友製作床蝨（臭蟲）地圖，提醒旅客注意疑似出現床蝨案例的住宿設施。（擷取自Google map）

