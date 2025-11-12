薑是老的辣！巡邏遭熊咬傷 日本新潟8旬獵人「冷靜單挑反殺」

日本熊害問題加劇，熊襲人事件爆炸性增加，各地不斷請求民間獵友會支援。示意圖。（圖擷取自@nekota_gorou 社群平台「X」）

日本今年熊害問題加劇，熊襲人事件爆炸性增加，各地不斷請求民間獵友會支援，政府也緊急修法放寬獵人槍狩獵範圍。新潟一名80多歲獵人今（12）日上午收到市政府請求，持槍外出巡邏，遭熊突襲咬傷，獵人負傷臨危不亂，冷靜抄起獵槍將熊擊斃。

綜合日媒報導，新潟縣新發田市的押廻地區今天上午有民眾向警方通報「發現熊的糞便，以及柿子樹上有抓過的痕跡」，市政府緊急向當地獵友會請求支援，數名獵人一起接下任務，到通報地點附近巡邏警戒。上午9點半左右，80多歲男性獵人巡邏到二本木地區時，在路上遭遇熊隻襲擊。

警方獲報趕到現場，只見這名獵人已獨自射殺襲熊隻，但右臉口角、腿部等部位都有熊攻擊留下的傷口，他意識清楚，還淡定回應警方，「我的臉被咬傷了」；獵人已被送往醫院治療。報導指出，襲擊獵人的熊體長約1.5公尺，經查是隻母熊。

這件消息在日本社群平台掀起熱議，眾人敬佩經驗老道的「老兵」冷靜應對保住性命，也再度火熱討論日本合法獵人「高齡化」、「血汗低薪酬勞」、「政府並未給予金分補貼或死傷保險」、「現行狩獵法規危害冒現出動的獵人性命」、「一開槍就會被政治人物刁難，以及被大量動保團體辱罵恐嚇人生安全」等惡性循環現狀。

綜合日媒報導，為應對日本各地熊襲人事件增加、民間獵友會與獵人拒絕地方政府請求出動等情況，日本自民黨緊急建議草案，要求日本政府編列經費、支持專責捕殺的「政府指名獵人（Government Hunter）」、放寬在城市街區合法用槍捕獵的「緊急槍獵制度」，也要求為地方政府提供財政援助，增加購置捕獸籠、驅熊噴霧等物資預算。

