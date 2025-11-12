為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    薑是老的辣！巡邏遭熊咬傷 日本新潟8旬獵人「冷靜單挑反殺」

    2025/11/12 16:52 即時新聞／綜合報導
    日本熊害問題加劇，熊襲人事件爆炸性增加，各地不斷請求民間獵友會支援。示意圖。（圖擷取自@nekota_gorou 社群平台「X」）

    日本熊害問題加劇，熊襲人事件爆炸性增加，各地不斷請求民間獵友會支援。示意圖。（圖擷取自@nekota_gorou 社群平台「X」）

    日本今年熊害問題加劇，熊襲人事件爆炸性增加，各地不斷請求民間獵友會支援，政府也緊急修法放寬獵人槍狩獵範圍。新潟一名80多歲獵人今（12）日上午收到市政府請求，持槍外出巡邏，遭熊突襲咬傷，獵人負傷臨危不亂，冷靜抄起獵槍將熊擊斃。

    綜合日媒報導，新潟縣新發田市的押廻地區今天上午有民眾向警方通報「發現熊的糞便，以及柿子樹上有抓過的痕跡」，市政府緊急向當地獵友會請求支援，數名獵人一起接下任務，到通報地點附近巡邏警戒。上午9點半左右，80多歲男性獵人巡邏到二本木地區時，在路上遭遇熊隻襲擊。

    警方獲報趕到現場，只見這名獵人已獨自射殺襲熊隻，但右臉口角、腿部等部位都有熊攻擊留下的傷口，他意識清楚，還淡定回應警方，「我的臉被咬傷了」；獵人已被送往醫院治療。報導指出，襲擊獵人的熊體長約1.5公尺，經查是隻母熊。

    這件消息在日本社群平台掀起熱議，眾人敬佩經驗老道的「老兵」冷靜應對保住性命，也再度火熱討論日本合法獵人「高齡化」、「血汗低薪酬勞」、「政府並未給予金分補貼或死傷保險」、「現行狩獵法規危害冒現出動的獵人性命」、「一開槍就會被政治人物刁難，以及被大量動保團體辱罵恐嚇人生安全」等惡性循環現狀。

    綜合日媒報導，為應對日本各地熊襲人事件增加、民間獵友會與獵人拒絕地方政府請求出動等情況，日本自民黨緊急建議草案，要求日本政府編列經費、支持專責捕殺的「政府指名獵人（Government Hunter）」、放寬在城市街區合法用槍捕獵的「緊急槍獵制度」，也要求為地方政府提供財政援助，增加購置捕獸籠、驅熊噴霧等物資預算。

    相關新聞請見：

    日本棕熊頻攻擊人！ 獵人揭保命守則：切記別喊「喂」
    跟熊拚命「報酬僅600多元」 日本獵人血汗低薪引爆全網
    通知町議員住家出現熊「被威脅吊銷執照」 北海道獵人氣炸集體罷工

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播