為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    土耳其證實C-130運輸機20死 墜毀前「空中水平旋轉」畫面曝光

    2025/11/12 14:39 編譯陳成良／綜合報導
    土耳其國防部證實，11日在喬治亞墜毀的C-130運輸機，機上20人全數罹難。圖為墜機現場的殘骸。（法新社）

    土耳其國防部證實，11日在喬治亞墜毀的C-130運輸機，機上20人全數罹難。圖為墜機現場的殘骸。（法新社）

    土耳其國防部長古萊爾（Yasar Guler）12日證實，前一日在喬治亞境內墜毀的C-130軍用運輸機，機上包含機組人員在內的20人已全數罹難。與此同時，一段由目擊者拍攝的畫面曝光，似乎顯示飛機在墜落前，於空中呈現不尋常的水平旋轉狀態。

    法新社報導，古萊爾在其社群平台X上發布聲明稱：「我們英勇的戰友同袍，因我們從亞塞拜然返航的C-130軍用貨機墜毀，已於2025年11月11日殉職。」該聲明同時附上了20名罹難者的照片。

    報導指出，土耳其官方雖未說明墜機原因，但亞塞拜然媒體已發布一段由目擊者拍攝的戲劇性畫面。影片似乎顯示，飛機在墜落時，伴隨著數塊碎片，機身正沿著水平方向旋轉。

    這架C-130「力士型」運輸機是在11日下午，從亞塞拜然西部的占賈（Ganja）機場起飛，原定返回土耳其。根據喬治亞航空管制部門的說法，該機在進入喬治亞領空後不久，便在「未發出求救訊號的情況下」，從雷達上消失。

    喬治亞內政部已證實，飛機墜毀地點位於東部的西格納吉（Sighnaghi）地區，距離喬治亞與亞塞拜然的邊境約5公里。

    報導在文末強調，儘管有目擊者影片浮現，但截至目前，土耳其方面仍未對造成這起事故的具體原因，發表任何官方說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播