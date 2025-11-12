土耳其證實C-130運輸機20死 墜毀前「空中水平旋轉」畫面曝光

土耳其國防部證實，11日在喬治亞墜毀的C-130運輸機，機上20人全數罹難。圖為墜機現場的殘骸。（法新社）

土耳其國防部長古萊爾（Yasar Guler）12日證實，前一日在喬治亞境內墜毀的C-130軍用運輸機，機上包含機組人員在內的20人已全數罹難。與此同時，一段由目擊者拍攝的畫面曝光，似乎顯示飛機在墜落前，於空中呈現不尋常的水平旋轉狀態。

法新社報導，古萊爾在其社群平台X上發布聲明稱：「我們英勇的戰友同袍，因我們從亞塞拜然返航的C-130軍用貨機墜毀，已於2025年11月11日殉職。」該聲明同時附上了20名罹難者的照片。

報導指出，土耳其官方雖未說明墜機原因，但亞塞拜然媒體已發布一段由目擊者拍攝的戲劇性畫面。影片似乎顯示，飛機在墜落時，伴隨著數塊碎片，機身正沿著水平方向旋轉。

這架C-130「力士型」運輸機是在11日下午，從亞塞拜然西部的占賈（Ganja）機場起飛，原定返回土耳其。根據喬治亞航空管制部門的說法，該機在進入喬治亞領空後不久，便在「未發出求救訊號的情況下」，從雷達上消失。

喬治亞內政部已證實，飛機墜毀地點位於東部的西格納吉（Sighnaghi）地區，距離喬治亞與亞塞拜然的邊境約5公里。

報導在文末強調，儘管有目擊者影片浮現，但截至目前，土耳其方面仍未對造成這起事故的具體原因，發表任何官方說明。

