    國際

    土耳其C-130運輸機墜毀 防長：機上20人全罹難

    2025/11/12 14:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    土耳其國防部長居萊宣布，C-130運輸機上20名人員全數罹難。（美聯社）

    土耳其國防部長居萊宣布，C-130運輸機上20名人員全數罹難。（美聯社）

    土耳其1架載有20人的C-130運輸機11日從亞塞拜然起飛後，在喬治亞錫格納吉市（Sighnaghi）附近墜毀，該處靠近亞塞拜然邊境。土耳其國防部長古萊爾（Yasar Guler）12日宣布，運輸機上20名人員全數罹難。

    根據《美聯社》報導，古萊爾12日在X上表示，「2025年11月11日，我們英勇的戰友們在從亞塞拜然起飛返回土耳其的C-130軍用運輸機上犧牲，運輸機在喬治亞至亞塞拜然邊境附近墜毀。」

    在古萊爾公布遇難人數前，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）於首都安卡拉發表演說。他在演說結束後收到助理遞上的紙條，接著強調土耳其將盡可能順利地度過難關，願烈士的靈魂安息。

    亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和艾多根通話後透過官方聲明稱，他和艾多根討論了「軍人罹難的悲痛消息」，對此消息深感悲痛。

    目前事故發生的原因尚不清晰，仍在調查當中。土耳其廣播公司《Haberturk》說，土耳其事故調查小組於23日清晨抵達墜機現場，正在檢查散落的殘骸。

