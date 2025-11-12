卡達航空空服員送巧克力 3歲童嚴重過敏送醫 母怒告求償15億

美國一位母親控訴卡達航空，因空服員給孩子含乳製品巧克力，導致孩子嚴重過敏，並要求高額賠償金。（美聯社資料照）

33歲的尼魯康達（Swetha Neerukonda）帶著3歲女兒在4月9日搭乘卡達航空欲飛往卡達多哈，飛行期間空服人員給她女兒一塊含有乳製品的巧克力後，孩子出現嚴重過敏反應，因此尼魯康達控告卡達航空，並要求支付高達500萬美元（約15億新台幣）的醫藥費與精神損失。

《紐約郵報》報導，起訴書指出，尼魯康達在起飛前和航程中都曾告知機組人員「她女兒對乳製品和堅果類過敏」，期間尼魯康達起身去洗手間，並請1位女性空服員來幫忙顧一下孩子，也再次提醒「可能會有危及生命的過敏」，而當尼魯康達從洗手間回到座位時，驚悚發現空服員正在給她女兒吃含有乳製品的巧克力。

請繼續往下閱讀...

起訴書提到，驚恐的尼魯康達質問空服員，而空服員承認給孩子巧克力零食，嘲笑了尼魯康達過於緊張的反應，且淡化尼魯康達的憂心，基本上是想表達「懂得比孩子母親還多」。不久後，尼魯康達的女兒出現嚴重的過敏性休克，尼魯康達隨即以注射筆替她注射腎上腺素。

起訴書顯示，針對這件事情，飛機上沒有進行任何廣播，這顯然與程序不符，另外當尼魯康達試圖找證人時，有空服員介入稱「這違反航空公司規定」。當飛機降落後，醫護人員確認孩子可以繼續轉機去印度，但航班著陸後，孩子又再次出現嚴重過敏反應，被送往加護病房接受2天的治療。

尼魯康達要求卡達航空公司支付高達500萬美元尼魯康達的賠償金，以彌補幼童所遭受的經濟損失以及「巨大的痛苦、折磨和精神創傷」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法