甘迺迪唯一金孫出馬！ 史羅斯柏格角逐美眾議員席次

美國前總統甘迺迪外孫史羅斯柏格宣布角逐紐約聯邦眾議員。（美聯社檔案照）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國已故前總統甘迺迪（JFK）的唯一外孫、現年32歲的史羅斯柏格（Jack Schlossberg），已正式宣布將角逐紐約市第12國會選區的聯邦眾議員席次。他是甘迺迪總統孫輩中唯一的男性，也是家族新一代中首位踏入政壇的人，並成為甘迺迪直系後代中第一位參與選舉者。

史羅斯柏格在競選宣傳影片中表示，「國家正處於一個轉捩點」，並將矛頭指向總統川普。他批評川普造成了「由那張又大又漂亮的法案所贊助的生活成本危機」、對健保教育等社福計畫的歷史性削減，以及「一個人控制政府所有三個部門的憲政危機」。

史羅斯柏格向CNN表示，他代表的是民主黨的「一個新世代」，並相信自己對「垂直影片」時代的溝通方式的理解，能幫助他與年輕人建立連結。他在社群媒體上以自由奔放、非傳統的風格聞名。

史羅斯柏格是甘迺迪目前唯一在世子女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）最小的兒子。他表示，將以不刻意營造的方式傳承外祖父的精神。然而，他的參選也凸顯了甘迺迪家族內部的政治分歧。他的叔叔小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）目前正在川普總統的內閣中擔任衛生及公共服務部長。史羅斯柏格先前曾在社群平台X上痛批其叔叔是「對公衛與美國科學領導力的威脅」。

史羅斯柏格欲角逐的，是將退休的民主黨重量級人物、曾任眾議院司法委員會主席的納德勒（Jerry Nadler）席位。這場民主黨初選預計將吸引大量競爭者，目前已宣布參選的包括被視為獲納德勒支持的州議員拉舍（Micah Lasher），以及在疫情期間創辦物資運送組織的艾爾金德（Liam Elkind）。

放眼2026期中選舉

報導指出，在今年選舉取得強勁表現後，民主黨人正寄望2026年的期中選舉能重新奪回國會參眾兩院的控制權，以反擊川普的議程，而史羅斯柏格的參選，正是這股浪潮的一部分。

