    首頁 > 國際

    美擬投資155億在以色列建基地 介入加薩停火維安

    2025/11/12 14:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國計劃在以色列及加薩邊境地區建造1座大型軍事基地。圖為美國總統川普。（歐新社）

    美國計劃在以色列及加薩邊境地區建造1座大型軍事基地。熟悉初步計畫的以色列官員表示，該基地可容納數千名士兵，將供在加薩行動的美國和國際部隊使用，以協助維護停火。

    根據以媒《Shomrim》報導，消息人士透露，該項目預計耗資約5億美元（約台幣155.2億元）。近幾週來美國官員在與以色列政府和以軍的磋商中推進該提案，並已開始考察加薩邊境地區的潛在選址。

    消息人士表示，美國將在以色列領土上建立基地，表明其下定決心介入加薩相關衝突。

    值得注意的是，在以色列與哈瑪斯簽署加薩停火協議後，約有200名美軍士兵被部署到以色列，在位於基里亞特加特 （Kiryat Gat）的美國中央軍事協調中心（CMCC）進行行動。CMCC預計將全面控制加薩的人道主義援助分發系統，專家認為以色列軍方機構COGAT將被邊緣化。

    以色列特拉維夫大學摩西達揚（Moshe Dayan）中心高級研究員、以軍軍事情報局巴勒斯坦事務部前負責人米爾斯坦（Michael Milshtein）聲稱，CMCC將負責加薩的大部分活動，以色列在加薩的主導地位將會發生改變。

