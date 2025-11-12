《衛報》：北京正「銳化」對台言論 執行更長期侵略策略

英國《衛報》分析指出，中國正對台灣採取更具侵略性的長期策略。（法新社檔案照）

英國《衛報》12日刊出一篇分析指出，北京近幾週透過一系列官方聲明、官媒文章、衛星照片，甚至設立新的國定假日等舉措，正顯著「銳化」其對台言論。報導引述多位專家觀點認為，這可能預示著中國共產黨對台策略，正進入一個「更具侵略性」且「更長期」的調整階段。

報導指出，中國官媒10月發布了一系列「說明性文章」，詳細闡述了統一後，台灣將如何被經過審查的親中「愛國者」，以類似香港、澳門的「一國兩制」模式進行治理。對此，我國安局長蔡明彥表示，此舉旨在「貶低台灣的國際地位，並將台灣香港化、澳門化，以達成消除台灣主權的政治目標。」

《衛報》引述美國德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的觀察指出，中國外交部近期的言論也出現了顯著轉變，展現了前所未聞的強硬。此外，北京也將台灣紀念日本殖民統治結束的10月25日「光復節」，重新詮釋為台灣回歸「現由中共統治的中國」的日子。

10月下旬，中國官媒與社群媒體發布了一系列由「吉林二號」衛星拍攝的台灣著名景點，如阿里山、日月潭，以及台北市、新竹科學園區的超高解析度照片。照片配上「海峽兩岸，同一片天」等標語。分析人士向《衛報》表示，其潛在訊息十分明顯：北京可以隨時看到台灣的「每一寸土地」。

報導指，對此，執政的民進黨立委王定宇向本地媒體表示，若中國試圖用這些照片來證明它擁有其所拍攝的一切，那「簡直就是不成熟」。

專家：或為「習川會」鋪路

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均分析，這些舉動可能是為了明年4月可能舉行的「川習會」進行鋪路。他認為，透過在國際上強化台灣的孤立，「可能讓習近平更容易對川普說：『已經沒有人跟台灣往來了』」，藉此尋求美國在台灣議題上讓步。

北京清華大學國際安全與戰略中心研究員宋博則向《衛報》總結，這一切並非「突然升級」，而是中國一項為期2至3年的「長期政策調整」的一部分。他認為：「這關乎中國正在將其過去自我限制的對台行動，予以『常態化』。」

