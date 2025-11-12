巴西COP30舉行中 環境部同步啟動戰情中心

COP30舉行中，環境部COP30戰情中心同步啟動，部長彭啓明（左起）於11日主持戰情中心連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安、中華經濟研究院劉主任哲良就COP會議開幕觀察分享。（圖由環境部提供）

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（COP30）自11月10日至21日在巴西貝倫舉行，環境部COP30戰情中心同步啟動，部長彭啓明於11日在台與學者連線討論交流，即時掌握資訊與進展，首日重點包括：氣候承諾轉化為實際行動、透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟等合作，推動綠色成長與淨零轉型。

環境部表示，台灣與巴西貝倫時差11小時，戰情中心會整理前日會議重點，並視議題於下午6時與當地與會者進行連線。「COP30會議觀察重點」視訊連線影片都將置於氣候變遷署官網「參與國際氣候行動」的「環境部COP30戰情中心」網站（網址：https://gov.tw/dQK）。

請繼續往下閱讀...

環境部表示，COP30於10日開幕，上週在正式會議開始前先舉行「世界氣候行動領袖峰會」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在開幕演說中指出，必須正視全球升溫1.5°C控溫目標短期「越頂」（overshoot）的現實，並呼籲COP30成為未來十年「加速與落實」的起點。峰會閉幕時，有43個國家與歐盟領袖共同簽署《貝倫宣言：消除飢餓、貧困與以人為本的氣候行動》，承諾強化以人為中心的調適行動。

彭啓明於11日主持戰情中心連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安、中華經濟研究院劉主任哲良就COP會議開幕觀察分享，兩人表示，各國已體認到，須將氣候承諾轉化為實際行動，務實減碳，整合各界共同合作，共同推動綠色成長與淨零轉型。

另，此次COP30會議旨在強化氣候資金承諾，提出「巴庫到貝倫路徑圖」，要求將每年氣候資金提高至1.3兆美元，並透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟，促進資金流動。

彭啓明表示，日前聯合國秘書處公布國家自定貢獻（NDC）綜合報告顯示，依照各國提出NDC計算，整體而言，到2035年全球排放量將下降約10%。我國比照氣候公約提出NDC3.0，2035年比基準年減少38±2%，展現出高度企圖心與候行動成果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法