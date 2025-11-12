為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西COP30舉行中 環境部同步啟動戰情中心

    2025/11/12 12:57 記者黃宜靜／台北報導
    COP30舉行中，環境部COP30戰情中心同步啟動，部長彭啓明（左起）於11日主持戰情中心連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安、中華經濟研究院劉主任哲良就COP會議開幕觀察分享。（圖由環境部提供）

    COP30舉行中，環境部COP30戰情中心同步啟動，部長彭啓明（左起）於11日主持戰情中心連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安、中華經濟研究院劉主任哲良就COP會議開幕觀察分享。（圖由環境部提供）

    「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（COP30）自11月10日至21日在巴西貝倫舉行，環境部COP30戰情中心同步啟動，部長彭啓明於11日在台與學者連線討論交流，即時掌握資訊與進展，首日重點包括：氣候承諾轉化為實際行動、透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟等合作，推動綠色成長與淨零轉型。

    環境部表示，台灣與巴西貝倫時差11小時，戰情中心會整理前日會議重點，並視議題於下午6時與當地與會者進行連線。「COP30會議觀察重點」視訊連線影片都將置於氣候變遷署官網「參與國際氣候行動」的「環境部COP30戰情中心」網站（網址：https://gov.tw/dQK）。

    環境部表示，COP30於10日開幕，上週在正式會議開始前先舉行「世界氣候行動領袖峰會」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在開幕演說中指出，必須正視全球升溫1.5°C控溫目標短期「越頂」（overshoot）的現實，並呼籲COP30成為未來十年「加速與落實」的起點。峰會閉幕時，有43個國家與歐盟領袖共同簽署《貝倫宣言：消除飢餓、貧困與以人為本的氣候行動》，承諾強化以人為中心的調適行動。

    彭啓明於11日主持戰情中心連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安、中華經濟研究院劉主任哲良就COP會議開幕觀察分享，兩人表示，各國已體認到，須將氣候承諾轉化為實際行動，務實減碳，整合各界共同合作，共同推動綠色成長與淨零轉型。

    另，此次COP30會議旨在強化氣候資金承諾，提出「巴庫到貝倫路徑圖」，要求將每年氣候資金提高至1.3兆美元，並透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟，促進資金流動。

    彭啓明表示，日前聯合國秘書處公布國家自定貢獻（NDC）綜合報告顯示，依照各國提出NDC計算，整體而言，到2035年全球排放量將下降約10%。我國比照氣候公約提出NDC3.0，2035年比基準年減少38±2%，展現出高度企圖心與候行動成果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播