    首頁 > 國際

    日破獲首例「船底運毒」！毒販潛水「取貨」 不慎溺斃露餡

    2025/11/12 12:56 即時新聞／綜合報導
    圖為靜岡縣清水港，非新聞當事船隻。（法新社）

    圖為靜岡縣清水港，非新聞當事船隻。（法新社）

    日本海上保安廳今日指出，靜岡縣清水港今年7月1艘貨船被發現底部藏有大量的古柯鹼，4名嫌犯被捕。嫌犯以罕見的「寄生」手法，將毒品在船員沒發現的情況下藏於貨船底部。之所以破獲該案，是因為1名毒販想前往「取貨」時不幸失敗並溺斃，由於遺體穿著潛水裝備並持可疑工具，讓海保部門起疑心，才展開調查。

    綜合日媒報導，這次破獲的毒品案一共有4名嫌犯，3名巴西籍、1名日籍，他們去年1月29日，將約20公斤、市值約5億日圓（約新台幣1億元）的古柯鹼藏在靜岡縣田子之浦港1艘巴拿馬籍貨船的海水進水口，並試圖回收再走私。

    結果在過程中，被派往打撈的男子不慎溺水身亡，打撈行動以失敗告終，這名男子的遺體隨後也在近海被發現。由於他穿著潛水服，攜帶氧氣瓶與工具，引發警方懷疑，並與相關單位展開聯合調查，不過在調查開始時，該艘船已經離港。

    直到今年7月10日，該船再次來到日本，並停在靜岡縣的清水港，海上保安廳的潛水員在12公尺深的船底發現了被藏匿的古柯鹼，並將之全數回收；這批古柯鹼大約重20公斤，被以每包1公斤的方式封裝，並放在1個手提包內。船員們對此表示他們毫不知情。

    報導指出，該艘貨船來日本之前，曾到訪多個國際港口，調查單位認為，毒品可能是在中南美洲等生產國家被隱藏在船底。

    「寄生型」運毒事件在全球越來越普遍，但在日本仍相當罕見。這起案件是日本第2次出現「寄生型」運毒事件，但是首次有嫌犯被捕。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

