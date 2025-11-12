為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澳洲發現新種蜜蜂 雌蜂臉長「惡魔之角」命名「路西法」

    2025/11/12 12:08 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲新發現的「路西法葉切蜂」（Megachile lucifer），可見其臉部長有獨特的角突。（圖擷取自Kit S. Prendergast; Joshua W. Campbell）

    澳洲新發現的「路西法葉切蜂」（Megachile lucifer），可見其臉部長有獨特的角突。（圖擷取自Kit S. Prendergast; Joshua W. Campbell）

    據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，澳洲科學家辨識出1種臉上有細小角突的新蜜蜂物種，因其外形酷似惡魔的角，已被命名為「路西法葉切蜂」（學名：Megachile lucifer）。研究結果已刊登於《膜翅目研究期刊》（Journal of Hymenoptera Research）。

    研究人員於2019年在西澳金礦區（Goldfields）調查1種極度瀕危的野花時發現此物種。研究首席作者、科廷大學（Curtin University）附屬研究員普倫德加斯特（Kit Prendergast）在聲明中表示，雌蜂臉上約0.9公釐長、向上突出的角啟發了命名靈感。「我當時正在觀看Netflix影集《路西法》，這個名字非常貼切。」

    後續的DNA測試顯示，該物種與任何現有蜂種皆不匹配，是20多年來此分類群首次被正式描述的新成員。研究指出，這些角突僅存在於雌蜂身上，雄蜂並無此特徵，其具體功能仍不明確，但可能與取食、資源競爭或巢穴防禦有關。

    普倫德加斯特指出，這項發現凸顯了研究澳洲原生蜂的重要性。她警告，新物種可能因棲地干擾與氣候變遷等因素面臨威脅，「若我們不了解哪些原生蜂存在，以及牠們依賴的植物，我們可能在尚未察覺前就已同時失去牠們」。

    學者籲加強保育政策

    根據澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的數據，澳洲約有2000種原生蜂，其中逾300種尚未被正式命名與描述。未參與此研究的昆士蘭大學蜂類研究員史密斯（Tobias Smith）指出，當地原生蜂的「研究不足且數據貧乏」，政府應採取更強力的政策，以防止棲地喪失與火災等威脅持續加劇。

    「路西法葉切蜂」的頭部特寫（上）與俯視圖（下），可清晰看見其臉上獨特的角狀突起。（圖擷取自Kit S. Prendergast; Joshua W. Campbell）

    「路西法葉切蜂」的頭部特寫（上）與俯視圖（下），可清晰看見其臉上獨特的角狀突起。（圖擷取自Kit S. Prendergast; Joshua W. Campbell）

