西瓜卡企鵝因要「全球性」畢業 網紅林氏璧：早就不只是日本的

JR東日本「Suica」人氣吉祥物企鵝即將畢業，引發眾人憤怒及不捨。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

JR東日本旗下交通IC卡「Suica」（モバイル，俗稱︰西瓜卡）的人氣吉祥物企鵝在昨（11日）宣布，將在2026年底「畢業」，引起討論，其中日旅網紅林氏璧為企鵝愛好者，他看完JR東日本社長喜勢陽一記者會說明企鵝畢業原因是要「全球性」覺得憤怒，Suica企鵝要畢業，台灣的新聞報到翻天，直言它早就不只是日本的Suica了，況且Suica企鵝本來就是南極來的，他完全可以擔任全球性的任務吧。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文提到，記者會上喜勢陽一說明，Suica將從移動和小額支付的平台，進化為生活的裝置。Suica本身將會發生改變。企鵝也將在此功成身退，把接力棒交給新的角色。而​新角色將在未來決定方針，也考慮向大眾公開徵選。

請繼續往下閱讀...

YouTube影片下有位日本網友留言，JR東日本應該坦承地說為了節省角色使用費，或者是企鵝為了提高鐵路道口之類的預算「因公殉職」，這類崇高的理由還勉強可以接受，但在什麼原因都不清楚的情況下畢業真的不能忍。而或許大家都猜得到，背後真實原因非常有可能是和原作者的授權金談不攏，或作者不願意被買斷等的。但要如JR東日本的大公司承認這樣的事情，幾乎是不可能的吧。

林氏璧甚至開玩笑建議，如果這麼不想要付角色授權費，不如使用熊本熊，他不收取授權金，個人或企業只要遵守使用規範並向熊本縣政府申請，即可免費使用其肖像來宣傳熊本縣。網友隨即回復「JR東日本立刻變JR九州」；或者大阪世博剛結束失業的脈脈，要不要來幫忙。

網友對此留言「有西南樂天解職總教練的即視感」、「請問企鵝畢業會換成什麼？換成熊嗎？」、「JR東日本有啥比企鵝這IP更全球性的啊？」、「JR東日本應該是抄八達通那種營業方式吧，只能說太遲」、「這跟中信兄弟的換助有什麼兩樣」、「唯一能被原諒的大概只有找吉依卡哇代言了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法